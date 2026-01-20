Haberler Yaşam Haberleri GSS, emzirme, iş göremezlik ve cenaze tutarları belli oldu! İşte 2026 SGK prim ve ödenek tutarları
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bazı prim ve ödenek tutarlarında güncellemeye gitti. GSS, emzirme, iş göremezlik ve cenaze tutarları 550 TL ila 6,398 TL arasında şekillendi. İşte 2026 SGK prim ve ödenek tutarları...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca sigortalı ve hak sahibini yakından ilgilendiren 2026 yılı prim ve ödenek tutarlarını açıkladı.

PRİM VE ÖDENEKLERDE GÜNCELLEMEYE GİDİLDİ

SGK, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yeni yılda emzirme ödeneği, iş göremezlik ödeneği, cenaze yardımı ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi tutarlarında güncellemeye gidildiğini duyurdu.

EMZİRME VE İŞ GÖRMEZLİK ÖDENEĞİ YÜKSELDİ

Doğum yapan sigortalı anneye ya da sigortalı olmayan anne için sigortalı babaya bir defaya mahsus olarak ödenen bu destek olan emzirme ödeneği 2026 yılı için 1.621 TL olarak belirlendi.

Geçici iş göremezlik ödeneği kapsamında ise asgari günlük tutarları yatarak tedavi görenler için 550,50 TL, ayakta tedavi görenler için 734 TL oldu.

CENAZE ÖDENEĞİ BELLİ OLDU

Sigortalının veya emeklinin vefatı durumunda tek seferlik olarak verilen cenaze ödeneği de 2026 yılında 6.398 TL oldu.

GSS PRİMİ 2.000 TL'YE DAYANDI

Genel Sağlık Sigortası (GSS) aylık primi ise 1.981,80 TL olarak açıklandı. Gelir testi yaptırmayan veya gelir seviyesi belirlenen vatandaşlar bu tutar üzerinden prim ödeyecek.

2026 SGK prim ve ödenek tutarları listesi şu şekilde:

Emzirme Ödeneği

1.621 TL

İş Göremezlik Ödeneği (Asgari)

Yatarak tedavilerde: 550,50 TL

Ayakta tedavilerde: 734,00 TL

Cenaze Ödeneği

6.398,00 TL

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Primi

1.981,80 TL

