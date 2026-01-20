GSS, emzirme, iş göremezlik ve cenaze tutarları belli oldu! İşte 2026 SGK prim ve ödenek tutarları

EMZİRME VE İŞ GÖRMEZLİK ÖDENEĞİ YÜKSELDİ

Doğum yapan sigortalı anneye ya da sigortalı olmayan anne için sigortalı babaya bir defaya mahsus olarak ödenen bu destek olan emzirme ödeneği 2026 yılı için 1.621 TL olarak belirlendi.

Geçici iş göremezlik ödeneği kapsamında ise asgari günlük tutarları yatarak tedavi görenler için 550,50 TL, ayakta tedavi görenler için 734 TL oldu.