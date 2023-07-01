GTA 5 Karakterleri - GTA 5 Karakterlerinin İsimleri, Hikayeleri ve Özellikleri

GTA 5 Karakterleri oyun yapımcıları tarafından üzerlerine tek tek düşünülerek kurgulanmış kişilerdir. Her birine farklı hikayelerin ve özelliklerin yazılmış olduğu GTA 5 ana karakterler çok sayıda oyuncu tarafından sevilmiş ve keyifle oynanmıştır. Kendi içerisinde bir senaryosu bulunan GTA 5'i daha anlaşılabilir bir şekilde oynamak ve oyundan zevk alabilmek için GTA 5 karakter isimlerine hâkim olmak son derece önemlidir.

GTA 5 Karakterleri

GTA 5 karakterleri büyük oranda oyunu etkileyen ve oyunun bu kadar beğenilmesine sebep olan unsurlar arasında yer almaktadır. Pek çok çeşitli özelliği olan bu karakterlerin senaryosu teker teker usta isimler tarafından yazılmış ve oyuna senaryo anlamında bir derinlik katılması amaçlanmıştır.

Eski GTA oyunlarında yalnızca bir ana karakterin hikayesini oynarken oyuncular GTA 5 serüveninde birden fazla karakterin öyküsünü yaşamayı tecrübe etmiştir. Bu şekilde birden fazla ana karakterin olması hem oyuna bir derinlik katmış hem de kullanıcıların oyunu daha fazla sevmesine yol açmıştır. Öyle ki GTA 5 çıkalı uzun seneler olmuş olmasına rağmen oyun hala dünyanın pek çok yerinden oynanmakta ve sevilmektedir.

GTA 5 Ana Karakterleri

GTA 5'te toplam 3 adet ana karakter bulunur. Oyuncu, üç karakter arasında geçiş yapar ve onların hikayesini oynar, görevleri teker teker tamamlar. Bu karakterleri özellikleriyle birlikte ele aldık.

Michael De Santa (Michael Townley): 48 yaşındaki Michael, emekli bir hırsızdır. Kendisi sabıkası kabarık bir suçlu olmanın yanında çok iyi bir nişancıdır da. Oyunca Michael'in en hassas olduğu nokta ailesine olan düşkünlüğü olarak betimlenmiştir. Franklin Clinton: Franklin, genç bir araba hırsızıdır. Kendisi oyunda iyi sürüş yetenekleriyle bilir. Sokağı çok iyi bilen Franklin özünde bir sokak çocuğudur ve sokak jargonunu çok iyi bilir. Trevor Philips: Michael ile yaşıt olan Trevor oyunda azılı bir suçludur. Kendisi uyuşturucu kaçakçılığı yapan, şiddete eğilimli bir karakterdir. Muhteşem bir pilot olmanın yanında çok tahammülsüz bir karaktere sahiptir. Zorluklar karşısında güçlükle ayakta kalabilir.

GTA 5 Karakter İsimleri

Bir önceki başlıkta GTA 5'te yer alan ana karakterler hakkında genel hatlarıyla bir bilgilendirme yaptık. Fakat ana karakterler dışında gerek görevlerde gerek oyunun farklı alanlarında pek çok karakter bulunmaktadır. Bunların isimleri aşağıdaki gibidir.

Amanda De Santa (Michael'ın karısı), Jimmy De Santa (Michael'ın oğlu), Tracey De Santa (Michael'ın kızı), Lamar Davis, Lester Crest, Dave Norton, Ron Jakowski, Wade Hebert, Patricia Madrazo, Molly Schultz, Devin Weston, Simeon Yetarian, Tao Cheng, Brad Snider (flashback'lerde görünür), Andreas Sanchez, Karen Daniels (Michelle), Floyd Hebert, Ortega, Martin Madrazo, Chef, Cletus Ewing, Fabien LaRouche, Dr. Isiah Friedlander, Josef, Daryl Johns, Beverly Felton, Denise Clinton (Franklin'in teyzesi)