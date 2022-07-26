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Giriş Tarihi: 26.7.2022 09:42 Son Güncelleme: 26.7.2022 09:42

GTA 5 Para Hilesi Nasıl Yapılır? Program Kullanmadan Online GTA 5 Para Hilesi PC Kodu Var Mı?

Tarihin en popüler oyunları arasında yer alan GTA, en çok oynanan oyunlar arasındadır. Piyasaya sürülmesinden bu yana milyonlarca kişi tarafından beğenilip oynanan GTA oyununa her yaş grubunun ilgisi giderek artmaktadır. Bu oyuna dair pek çok bilinmeyen hileler de bulunmaktadır. GTA 5 para hilesi nasıl yapılır sorusuna dair merak edilen bilgileri sizler için derledik. GTA 5 Para Hilesi Nasıl Yapılır? Program Kullanmadan Online GTA 5 Para Hilesi PC Kodu Var Mı? Başlıklı yazımızda GTA 5 para hilesine dair detaylar...

GTA 5 Para Hilesi Nasıl Yapılır? Program Kullanmadan Online GTA 5 Para Hilesi PC Kodu Var Mı?

Dünyanın en bilinen oyunları arasında yer alan GTA 5, Grand Theft Auto serisinin yedinci ana oyunudur. Piyasaya girmesinden beri çok sayıda kişi tarafından severek oynanan bu oyunun birtakım görevleri bulunur. Oyunu iyi derecede oynamak için, bu görevleri bilmek son derece önemlidir. Büyük otomobil hırsızlığı ismiyle bilinen bu oyun ilk kez 1997 yılında 2D şeklinde piyasaya sürülmüştür. Pek çok oyun konsollarında ve PC'de oynanan bu oyunda oyuncuların yerine getirmesi gereken görevleri vardır. GTA B oyunun para hilesini merak eden kullanıcılar bunun hakkında araştırma yapmıştır. GTA V'de görevleri kolaylaştırmak üzere bazı hileler vardır. Bu oyunları geçmek zor olduğu için kimi kullanıcılar bazı hilelere başvurmuştur. GTA 5 para hilesi nasıl yapılır sorusu hakkında merak edilenler yazımızın devamında sizlerle.

GTA 5 Para Hilesi

Oyun dünyasında büyük ses getiren GTA 5 oyunu, dünyanın hemen her yerinde çok sevilerek oynanır. Rockstar Norht tarafından geliştirilen bu oyunda oyuncuların yerine getirmesi gereken bazı görevleri vardır. Ancak ilerleyen süreçte görevleri yerine getirmek zorlaşabilir. Bu durumda GTA 5 para hilesi devreye girer. GTA V'deki görevleri kolaylaştırmak için bazı GTA 5 hileleri vardır. Bu hile kodları, oyuncuların zaman kaybetmeksizin belirli görevleri yerine getirmesine yardımcı olur. Bu hileler ise, XBOX, PS3, PS4 ve PC'lerde aktiftir. GTA 5 para hilesinde herhangi bir kod bulunmamaktadır. Bunun için bazı görevleri yerine getirmeniz gerekecektir.

GTA 5 Para Hilesi PS4

GTS 5 oyuncularının en çok merak ettiği PS3 ve PS4 para hileleri şu şekildedir,

  • Patlayıcı Mermi Hilesi – SAĞ, KARE, X, SOL, R1, R2, SOL, SAĞ, SAĞ, L1, L1, L1
  • Ateşli Mermi Hilesi – L1, R1, KARE, R1, SOL, R2, R1, SOL, KARE, SAĞ, L1, L1
  • Mega Yumruk Hilesi – SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN, R1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L2
  • GTA 5 Paraşüt Hilesi – SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, R2, SOL, SOL, SAĞ, L1
  • GTA 5 Silah Şifresi – ÜÇGEN, R2, SOL, L1, X, SAĞ, ÜÇGEN, AŞAĞI, KARE, L1, L1, L1
  • Can ve Zırh Hilesi – DAİRE, L1, ÜÇGEN, R2, X, KARE, DAİRE, SAĞ, KARE, L1, L1, L

GTA 5 Online Para Hilesi

GTA 5 online para hilesi, oyuncuların görevleri yerine getirmekte zorlandığı zamanda başvurduğu bir yöntemdir. GTA 5 online para hilesi hakkında merak edilen detaylar şu şekildedir;

  • Hızlı Koşu : CATCHME
  • Hızlı Yüzme : GOTGILLS
  • Ağır Çekim : SLOWMO
  • Ağır Çekim Nişan : DEADEYE
  • Yönetmen Modu : JRTALENT
  • Sarhoş Modu : LIQUOR
  • Yetenek Sayacını Doldur : POWERUP
  • Süper Zıplama : HOPTOIT
  • Aranma Seviyesini Arttır : FUGITIVE
  • Gökyüzünden Aşağı Süzülme : SKYFALL
  • Yerçekimini Azalt : FLOATER
  • Kayan Araçlar : SNOWDAY
  • Aranma Seviyesini Düşür : LAWYERUP
  • Havayı Değiştir : MAKEITRAIN

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GTA 5 Para Hilesi Nasıl Yapılır? Program Kullanmadan Online GTA 5 Para Hilesi PC Kodu Var Mı?
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