GTA 6 sızdırıldı mı, kim sızdırdı? Rockstar’ın beklenen oyunu GTA VI ne zaman çıkacak?

GTA 6 sızıntı mı oldu, GTA 6 sızdırıldı mı sorusu oyunseverler tarafından soruluyor. Birçok oyunseverin en merakla beklediği oyunlar arasında yer alan GTA 6, gizli kapılar ardında uzun süredir geliştiriliyordu. Sürekli GTA 6 ne zaman çıkacak soruları yanıt ararken, şimdi işler değişti. Peki, GTA 6 sızdırıldı mı? İşte detaylar...