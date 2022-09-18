Haberler Yaşam Haberleri GTA 6 sızdırıldı mı, kim sızdırdı? Rockstar’ın beklenen oyunu GTA VI ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 18.9.2022 11:07

GTA 6 sızdırıldı mı, kim sızdırdı? Rockstar’ın beklenen oyunu GTA VI ne zaman çıkacak?

Dünyanın en çok oynanan oyun serilerinden biri olan GTA, yeni oyunuyla karşımıza çıkacakken şok olaylar yaşandı. Bazı hackerların GTA 6’yı sızdırdığı konuşuluyor. BU sebeple oyun severler GTA 6 sızdırıldı mı, GTA 6 sızıntı kim tarafından yapıldı sorularını yöneltiyor. Oyunu merakla bekleyenlerse GTA VI ne zaman çıkacak, bu yıl çıkar mı sorusunu yöneltiyor. Yapımcı firma Rockstar tarafından bir açıklama da bekleniyor. Peki, GTA 6 sızdırıldı mı, kim sızdırdı? İşte detaylar…

GTA 6 sızdırıldı mı, kim sızdırdı? Rockstar’ın beklenen oyunu GTA VI ne zaman çıkacak?

GTA 6 sızıntı mı oldu, GTA 6 sızdırıldı mı sorusu oyunseverler tarafından soruluyor. Birçok oyunseverin en merakla beklediği oyunlar arasında yer alan GTA 6, gizli kapılar ardında uzun süredir geliştiriliyordu. Sürekli GTA 6 ne zaman çıkacak soruları yanıt ararken, şimdi işler değişti. Peki, GTA 6 sızdırıldı mı? İşte detaylar...

GTA 6 SIZDIRILDI MI?

Gtaforum.com adlı sitede bir kullanıcı, 90 tane fotoğraf ve videoyu GTA veritabanından sızdırdığını belirtti. Sızdırılan görseller ise oldukça inandırıcı.

İnandırıcı olmasının birkaç nedeni bulunmakta. İçeriden gelen bilgilerde iki karakterin olacağı, bunlardan birinin kadın birinin erkek olacağı söyleniyordu. Bunun yanında oyundaki şehirlerden birinin de Vice City olması bekleniyordu. Sızan görsellerde direkt olarak denilen şeyler gösteriliyor.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Oyun hakkında net bir bilgi yok lakin çıkış tarihinin 2024 olması bekleniyor.

GTA 5 KONUSU NE, NE ZAMAN ÇIKTI?

Genç bir serseri, inzivaya çekilmiş bir banka soyguncusu ve ürkütücü bir psikopat, kendilerini suç dünyasının, ABD hükümetinin ve eğlence sektörünün karışık ağlarında buluyor. Kendileri de dahil, hiç kimseye güvenemedikleri acımasız bir şehirde tehlikeli soygunlar yapmayı başarmak zorundalar.

Grand Theft Auto V'in PC sürümü, oyunculara 4k ve ötesinde çözünürlükle ve saniyede 60 kare tazeleme hızıyla Los Santos ve Blaine County dünyasını keşfetme fırsatını sunuyor.

Oyun ilk çıkışını 17 Eylül 2013 tarihinde yaptı.

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GTA 6 sızdırıldı mı, kim sızdırdı? Rockstar’ın beklenen oyunu GTA VI ne zaman çıkacak?
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