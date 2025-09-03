GTA San Andreas Hileleri - GTA San Andreas Şifreleri ve Araba, Para, Uçma, Motor ve Ölümsüzlük Hilesi

Grand Theft Auto serisinin en unutulmaz yapımlarından biri olan GTA San Andreas, çıkışından yıllar geçmesine rağmen hala büyük ilgi görüyor. Oyuncular, görevleri kolaylaştırmak ve oyunu daha eğlenceli hale getirmek için çeşitli hile kodlarını kullanıyor. Araba, para, uçma, motor ve ölümsüzlük gibi en çok aranan şifreler, GTA San Andreas deneyimini bambaşka bir noktaya taşıyor. İşte, en güncel GTA San Andreas hilelerini ve şifreleri.
GTA SAN ANDREAS HİLELERİ NELERDİR?
GTA San Andreas oyunu üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala oynanmaya devam ediyor. Küçükten büyüğe pek çok kişinin oynadığı oyunda işinizi kolaylaştıracak pek çok hile bulunuyor.
İşte en çok kullanılan GTA San Andreas Hileleri…
GTA SAN ANDREAS SİLAH HİLELERİ
GTA san andreas silah hilesi kodu şu şekildedir;
Silahlar, Can ve Zırh
- LXGIWYL - Silah paketi 1 (Thugs Tools)
- KJKSZPJ - Silah paketi 2 (Professional Tools)
- UZUMYMW - Silah paketi 3 (Nutter Tools)
- ROCKETMAN - Jetpack verir.
- AIYPWZQP - Paraşüt verir.
- WANRLTW - Sınırsız cephane.
- NCSGDAG - Tüm silah seviyenizi hitman yapar.
- OUIQDMW - Araç kullanırken aynı zamanda nişan alırsınız.
- HESOYAM - Can, Zırh, $250.000
- BAGUVIX - Ölümsüzlük.
Bu kodları kullanarak silah hilenizi gerçekleştirmiş olursunuz.
GTA SAN ANDREAS SİLAH HİLESİ ŞİFRESİ
•Silah Paketi 1 (Thugs Tools) LXGIWYL / THUGSARMOURY
•Silah Paketi 2 (Professional Tools) KJKSZPJ / PROFESSIONALSKIT
•Silah Paketi 3 (Nutter Tools) UZUMYMW / NUTTER
Bunlar dışından ayrıca bazı hile kodlarında mevcuttur. Bu hile kodları ile oyununuz daha renkli bir hal alır ve karakteriniz daha güçlü olur. Hile kodları şu şekildedir:
Polis, Seviyeler ve Çeteler
- OSRBLHH - Aranma seviyenize 2 yıldız ekler.
- ASNAEB - Polislerden kurtulursunuz.
- LJSPQK - Polisler tarafından 6. seviyeden aranırsınız
- AEZAKMI - Asla aranmazsınız.
- MUNASEF - Adrenalin modu.
- KANGAROO - Mega zıplama.
- IAVENJQ - Mega yumruk.
- AEDUWNV - Asla acıkmazsınız.
- CVWKXAM - Sınırsız oksijen.
- BTCDBCB - Şişmanlarsınız.
- KVGYZQK - Zayıflar, sıska kalırsınız.
- JYSDSOD - Maximum güç.
- OGXSDAG - Maximum güven.
- EHIBXQS - Maximum çekicilik.
- MROEMZH - Her bölgede çeteniz olur.
- BIFBUZZ - Sokakları çeteler kontrol eder.
Araç yaratma
- AIWPRTON - Rhino verir.
- CQZIJMB - Bloodring Banger verir.
- JQNTDMH - Rancher verir.
- PDNEJOH - Yarış arabası verir.
- VPJTQWV - Yarış arabası verir.
- AQTBCODX - Romero verir.
- KRIJEBR - Stretch verir.
- UBHYZHQ - Çöp kamyonu verir.
- RZHSUEW - Caddy verir.
- JUMPJET - Hydra verir.
- KGGGDKP - Hovercraft verir.
- OHDUDE - Helikopter verir.
- AKJJYGLC - ATV verir.
- AMOMHRER - Tanker verir.
- EEGCYXT - Dozer verir.
- URKQSRK - Planör verir.
- AGBDLCID - Monster verir.
- Araç seviyeleri
- CPKTNWT - Tüm araçları üst seviyede kullanırsınız.
- XICWMD - Görünmez araçlar.
- PGGOMOY - Mükemmel araç kontrolü.
- ZEIIVG - Bütün lambalar yeşil olur.
- YLTEICZ - Agresif sürücüler.
- LLQPFBN - Pembe trafik.
- IOWDLAC - Siyah trafik.
- AFSNMSMW - Uçan botlar.
- BGKGTJH - Trafikte ucuz arabalar.
- GUSNHDE - Trafikte hızlı arabalar.
- RIPAZHA - Uçan arabalar.
- JCNRUAD - Ekrandaki tüm araçlar patlar.
- COXEFGU - Tüm araçların nitrosu olur.
- BSXSGGC - Dokunduğunuz araçlar patlar.
- THGLOJ - Sakin trafik.
- FVTMNBZ - Trafikte kasaba araçları.
- VKYPQCF - Taksilere nitro verir.
- VQIMAHA - Tüm araçların seviyesini maximum yapar.
- Oynanış
- AJLOJYQY - Herkes birbirine saldırır.
- BAGOWPG - Herkes sizden nefret eder.
- FOOOXFT - Herkese silah verir.
- SZCMAWO - İntihar edersiniz.
- CIKGCGX - Plaj partisi.
- AFPHULTL - Ninja teması.
- IOJUFZN - Halk isyan eder.
- PRIEBJ - Funhouse teması.
- SJMAHPE - Herkese 9mm silah verir.
- ZSOXFSQ - Herkese roket verir.
- Hava ve Zaman
- AFZLLQLL - Güneşli.
- ICIKPYH - Çok güneşli.
- ALNSFMZO - Bulutlu.
- AUIFRVQS - Yağmurlu.
- CFVFGMJ - Sisli.
- MGHXYRM – Gök gürültülü ve fırtınalı.
- CWJXUOC - Kum fırtınası.
- YSOHNUL - Hızlı saat.
- PPGWJHT - Hızlı oynanış.
- LIYOAAY - Yavaş oynanış.
- XJVSNAJ – Her zaman gece.
- OFVIAC - Turuncu gökyüzü 21:00