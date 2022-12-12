Guatr İçin Hangi Bölüme Gidilir? Hangi Tahliller İstenir, Guatr Hastalığına Hangi Doktor Bakar, Nereden Randevu Alınır?

Guatr için hangi bölüme gidilir birçok kişinin araştırma yaptığı konulardan biridir. Tiroit bezlerinden kaynaklı olan bu hastalık kişilerin sağlık sistemi üzerinde oldukça olumsuz etkilere sahip. Bu nedenle guatr hangi bölüm bakar sorusuna detaylı bir yanıt vermek gerekir. Bu hastalıktan mustarip olan kişiler özel olarak ilgili bölüme gitmek durumundadır. Guatr hastalığına hangi doktor bakar sorusunun tüm yanıtları yazımızın devamında.

Guatr Hastalığına Bakan Bölüm Hangisi?

Guatr hastalığı dünya genelinde en fazla yaygınlık gösteren hastalıklar arasında yer alıyor. Bu hastalığın en temel nedenleri arasında iyot eksikliği bulunuyor. Tiroit hormonu üretimi sırasında iyotun dengeli alınması oldukça önemli bir konu. İyot eksik alındığında tiroit hormonları salgılama yapamaz. Bu durum da birtakım problemler meydana getirir. Ortaya çıkan problemlerin başında ise Guatr gelir.

Guatr hastalığı şikayetleriniz bulunuyor ise başvurmanız gereken bölüm iç hastalıkları bölümüdür. Boyun altında beze oluşumu ya da halsizlik gibi durumlar meydana geldiğinde her zaman için iç hastalıklarına başvurulması gerekir. Bu bölüme başvurulduğunda birtakım testler yapılarak vücudun içinde bulunan iyot dengesine bakılır. Bunun yanında tiroit hormonu miktarı da ölçülür.

Guatr hastalığının önemli nedenlerinden birisi de hashimotodur. Böyle durumlarda bağışıklık sistemi kişinin tiroit bezlerini tahrip eder ve çalışamamasına neden olur. Bu durum da guatr hastalığına neden olur. Guatr hastalığı nodüllü ya da nodüllü olmayan şekilde ikiye ayrılır. Her iki durumda da hormon üretimi yetersiz durumdadır. Böyle durumlarda da kişilerin iç hastalıklarına başvurarak gerekli testleri yaptırmaları gerekir.

Guatr Hastalığına Hangi Doktor Bakar?

Guatr hastalığı ile ilgilenen doktorlar da uzman doktorlardır. Bu kişiler iç hastalıkları uzmanı olarak görev yaparlar. Bir diğer adı ile Dahiliye uzmanları ilgilenirler. Dahiliye bölümünde yer alan tüm doktorlardan guatr hastalığı konusunda hizmet ve bilgi alabilirsiniz. Teşhis koyma ve tedavi oluşturma gibi durumlarda sizlere bu kişiler yardımcı olur. Tedavi süreci birçok aşamadan meydana gelebilir. Bu süreçte kan değerleri ve nodüllerin huylarını hesaplamak ilk sırada gelen işlemlerdir. Hastalara uygulanan testler arasında şunlar yer alır:

Hormon testi

TiroidScan

Biyopsi

Ultrasonografi

Testleri uygun görüldüğünde yapılır. İç hastalıkları uzmanları bu testleri yaptırdıktan sonra guatr büyüklüğüne göre hastayı Endokrinoloji bölümüne gönderebilir.

Guatr İçin Hangi Bölümden Randevu Alınmalı?

Guatr yaygın görülen hastalıklardan olduğu için 40 yaş sonrasındaki kişilerin mutlaka ilgili bölümlerden randevu alarak test yaptırması gerekir. Bu tedaviler için ise ALO 182'yi arayarak bulunduğunuz şehirdeki bir hastaneden randevu oluşturabilirsiniz.