Güçlü aile gelişmiş ülke

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM), İlçe Halk Kütüphanesi, İlçe Gençlik Merkezi ve Tarihi Kocahan Tapduk Emre Sofrası Yöresel Lezzetler ile Bacım Sultan Yöresel El Sanatları Satış Merkezlerinin toplu açılış törenine katıldı. Açılış töreninde konuşan Göktaş, açılışı yapılan 4 eseri Nallıhan'a kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Kadınların üretim gücünü büyütecek aile destek merkezinin yeni hizmet binasıyla ilçemiz kalkınma yolunda daha güçlü bir adım atmış olacak. Bugün buraya geldiğimizde aslında ne kadar doğru bir karar aldığımızı da gördük. Kültürün ve bilginin merkezi olan Nallıhan İlçe Halk Kütüphanesi her yaştan vatandaşımıza yeni bir ufuk açacak. Gençlik Merkezi ile gençlerimizin enerjisi, üretkenliği ve geleceğe dair heyecanı daha sağlıklı ve sağlam bir zemine kavuşacak" dedi. Kalkınmanın sadece büyüme rakamlarıyla mümkün olmadığını belirten Göktaş, "Bir ülkenin kalkınması sadece ekonomik büyüme rakamlarıyla değil, toplumun her bir ferdinin sosyal imkanlara erişimiyle, güçlü aile yapısıyla ve gençlerin hayallerini gerçek kılarak mümkündür" ifadelerini kullandı. Bu merkezlerin kadınların psikososyal, kültürel ve mesleki gelişimini destekleyen bir eğitim ve üretim ortamı sunduğuna değinen Göktaş şunları kaydetti: "Kurslardan aile eğitimlerine, sosyal ve kültürel faaliyetlere uzanan geniş yelpazesiyle çevre ilçelere de örnek bir model olmuş durumda."