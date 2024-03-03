"Kim Milyoner Olmak İster?" 3 Mart 2024 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Sevilen programda yarışmacıya az önce yöneltilen Guinnes Dünya Rekorlarına göre 2012'de düzenlenen bir tenis turnuvasında kayıtlara geçen en hızlı servis saatte kaç kilometredir? sorusunun cevabı izleyenler tarafından merak ediliyor.

3 MART MİLYONER SORU VE CEVAPLARI

İşte Kim Milyoner Olmak İster?'de az önce sorulan soru ve cevabı;