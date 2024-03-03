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Giriş Tarihi: 3.3.2024 23:43 Son Güncelleme: 3.3.2024 23:43

Guinnes Dünya Rekorlarına göre 2012'de düzenlenen bir tenis turnuvasında kayıtlara geçen en hızlı servis saatte kaç kilometredir?

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 3 Mart günü yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Bugünkü bölümde sunucu Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Guinnes Dünya Rekorlarına göre 2012'de düzenlenen bir tenis turnuvasında kayıtlara geçen en hızlı servis saatte kaç kilometredir? sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte az önce sorulan sorunun cevabı.

Guinnes Dünya Rekorlarına göre 2012’de düzenlenen bir tenis turnuvasında kayıtlara geçen en hızlı servis saatte kaç kilometredir?

"Kim Milyoner Olmak İster?" 3 Mart 2024 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Sevilen programda yarışmacıya az önce yöneltilen Guinnes Dünya Rekorlarına göre 2012'de düzenlenen bir tenis turnuvasında kayıtlara geçen en hızlı servis saatte kaç kilometredir? sorusunun cevabı izleyenler tarafından merak ediliyor.

3 MART MİLYONER SORU VE CEVAPLARI

İşte Kim Milyoner Olmak İster?'de az önce sorulan soru ve cevabı;



SORU: Guinnes Dünya Rekorlarına göre 2012'de düzenlenen bir tenis turnuvasında kayıtlara geçen en hızlı servis saatte kaç kilometredir?



SEÇENEKLER

A- 163
B- 263 (CEVAP)
C- 363
D- 463


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Guinnes Dünya Rekorlarına göre 2012'de düzenlenen bir tenis turnuvasında kayıtlara geçen en hızlı servis saatte kaç kilometredir?
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