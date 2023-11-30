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Giriş Tarihi: 30.11.2023 16:08

Gül İle İlgili Sözler - Yazarlardan, Şairlerden Beyaz, Siyah, Kırmızı Gül Sözleri

Gül ile ilgili sözler insanların sıklıkla sevdiklerine ithafen kullanmak için tercih ettiği anlamlı dizelerdir. Sevgi ve aşk duygularıyla bağdaştırılan, bu duyguların sembolik unsurlarından biri haline gelmiş olan gül hakkında onlarca güzel söz bulunmaktadır. Özellikle yazarlardan, şairlerden beyaz, siyah ve kırmızı gül sözleri çokça beğenildiği için bir derleme yaptık.

Gül İle İlgili Sözler - Yazarlardan, Şairlerden Beyaz, Siyah, Kırmızı Gül Sözleri

Gül ile ilgili sözler, çoğunlukla insanlara sevgi ve aşkı çağrıştırmaktadır. Çünkü dünya genelinde birçok kültürde gül, aşk ve sevgiyi sembolize eden bir varlıktır. Hatta pek çok gül ile ilgili sözde gül esasında sevgiliyi temsil eden bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Güllerle ilgili pek çok söz bilhassa yazarlardan, şairlerden beyaz, siyah ve kırmızı gül sözleri beğenilmektedir.

Gül İle İlgili Sözler

'"Gülü seven dikeninin sızısına katlanır.''

''Gülün en güzeli, en çabuk solanlardır.''

''Kokusu en güzel gülün dikeni en acı verendir.''

''Güle neden dikenlisin demişler, beni gerçekten seven tutabilsin diye demiş.''

''Gülün muhafızı dikenidir.''

''Erdemi olmayan güzellik kokusuz güle benzer.''

''Sevdalılar gül ve dikendir, gül dikensiz diken gülsüz olamaz.''

''Her zorun sonunda bir güzellik vardır, tıpkı dikenlerin acısına değecek güller gibi.''

''Dikeni olmasaydı gülün, kıymeti bilinir miydi?''

Yazarlardan, Şairlerden Beyaz, Siyah Ve Kırmızı Gül Sözleri

Dizeleri ve cümleleriyle gönülleri fetheden edebiyat ustalarının kaleminden çıkmış pek çok gül ile ilgili sözler vardır.

Öyle ucuz değil gül koklamak. Gül tutan ele diken batmalı. Bir aşka gönül veren o aşkın kapısında yatmalı. (Necip Fazıl Kısakürek)

Ya kırmızı gülden ayrı yaşamalı, yahut dikenin acılarını hoş görmeli. (Sadi)

Ya rüzgar ol dağlarıma gül taşı. Ya da oynatma dağlarımda bir taşı. (Ziya Paşa)

Güle kıymet verilmezdi, Aşık ve maşuk olmasa. (Aşık Veysel)

Aşk ve kırmızı gül saklanamaz. (Thomas Holcroft)

Sabır nedir? Dikene bakıp gülü geceye bakıp gündüzü tahayyül edebilmektir. Ve bilirler ki gökteki ayın Hilal'den dolunaya varması için zaman gerekir. (Şems-i Tebrizi)

Bir demet güzel kokulu gül, bir harman ottan daha iyidir. (Nizami)

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Gül İle İlgili Sözler - Yazarlardan, Şairlerden Beyaz, Siyah, Kırmızı Gül Sözleri
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