Gül Masalı 7. bölüm fragmanı izle! ATV ile Gül Masalı 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gül Masalı dizisi 6. Son bölümle ekranlardaki yerini aldı. Dizinin son bölümünün ardından yeni bölüm detaylarını görmek isteyenler Gül Masalı 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? merak ederek "Gül Masalı 7. bölüm fragmanı izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.
ATV ile Gül Masalı 7. bölüm fragmanı ve son bölüm özet detayları şöyle;
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Gül Masalı 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV ile Gül Masalı 7. bölüm fragmanı izle! | VİDEO
Arda'nın Toprak'a, Ece'nin de Gonca'ya meydan okumasıyla birlikte olaylar farklı bir boyuta taşınır. Arda, Ece ve Canan'la iş birliği yapmaya karar verirken, Toprak ve Tahir arasında da bir yüzleşme yaşanır.
Gonca, kendisini istemeyenlere rağmen projesini hayata geçirebilmek için hazırlıklara başlar. Isparta'daki çalışan kadınların Atabeyler tarafından uğradığı haksızlıklara yakından tanıklık eder.
Gonca'nın kooperatif kuracağını, yıllardır işleyen düzeni değiştireceğini öğrenen Rıfat, buna engel olmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır.
Toprak'la Gonca aşkı ve işlerin bozulduğuna dair halk arasında yayılan dedikodular yüzünden zor günler geçiren Atabeyler, üzerlerindeki kara bulutları dağıtmak için görkemli bir davet verirler.