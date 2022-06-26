Gül Masalı konusu nedir, oyuncuları kimler, hangi gün yayınlanıyor? İşte ATV’nin yeni dizisi Gül Masalı oyuncuları, konusu ve yayın günü

Başrollerde Erdem Kaynarca ve Gülper Özdemir'in bulunduğu Gül Masalı dizisi bu akşam 2. Bölümüyle ATV ekranlarında yerini alıyor. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak edilen konuların başında geliyor. Diziseverler, Gül Masalı konusu nedir, oyuncuları kimler, hangi gün yayınlanıyor gibi sorularla diziye dair detayları araştırıyor. İşte Gül Masalı dizisinin oyuncuları ve konusu…
GÜL MASALI KONUSU
Gül Masalı, annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.
İstanbul'da yaşayan genç mühendis Gonca, projesinin çalındığı ve işten atıldığı gün, geçmişten bugüne uzanan sürpriz bir haber alır. Beş yaşındayken kaybettiği annesinden kalan gizemli bir mirastır bu… Gonca'nın, mirasa sahip olması için Isparta'ya gitmesi ve Fatma Ana'nın şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir. Ne var ki Gonca'nın babası Tahir, bu yolculuğa şiddetle karşı çıkar. Tahir'in saklamaya çalıştığı, kızının öğrenmesini istemediği gerçekler vardır. Aklındaki ve gönlündeki tüm soruların cevabını bulmak için Isparta'ya giden genç kadının hayatı, şehrin önemli ailelerinden Atabeyler'in oğlu Toprak Atabey'le karşılaşınca, beklenmedik şekilde yön değiştirir. Çünkü her aşk, mevsimini bekler kalbe düşmek için.
GÜL MASALI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Erdem Kaynarca - Toprak Atabey
Gülper Özdemir - Gonca Aydın
Sarp Can Köroğlu - Arda Seçkin
Zehra Yılmaz - Ece Kardaş
Gülçin Hatıhan - Canan Atabey
Arif Pişkin - Tahir Aydın
Ayşenil Şamlıoğlu - Fatma
Fatma Tuğba Tutuğ - Zeynep
Suat Sungur - Aşk Doktoru
Sait Genay
Yağmur Başkurt - Nurbanu
Serdem Paçal - Arzu
Mehmet Şeker - Ali Tüfek
Bülent Düzgünoğlu - Halil Atabey
Murat Ercanlı - Hidayet
Turan Selçuk Yerlikaya - Yavuz
Hazal Pekgöz - Gülümser
Kaan Berk Gültekin - Mehmet