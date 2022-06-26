Haberler Yaşam Haberleri Gül Masalı konusu nedir, oyuncuları kimler, hangi gün yayınlanıyor? İşte ATV’nin yeni dizisi Gül Masalı oyuncuları, konusu ve yayın günü
Giriş Tarihi: 26.6.2022 14:15

Gül Masalı konusu nedir, oyuncuları kimler, hangi gün yayınlanıyor? İşte ATV’nin yeni dizisi Gül Masalı oyuncuları, konusu ve yayın günü

Gül Masalı konusu nedir, oyuncuları kimler, hangi gün yayınlanıyor? İşte ATV’nin yeni dizisi Gül Masalı oyuncuları, konusu ve yayın günü

Gül Masalı konusu ve oyuncuları, diziye başlamak isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Gonca, Toprak, Tahir, Fatma Ana gibi karakterlerle dikkat çeken yapımda pek çok ünlü oyuncu başrolleri paylaşıyor. Peki Gül Masalı konusu nedir, oyuncuları kimler, hangi gün yayınlanıyor? İşte ATV’nin yeni yaz dizisi Gül Masalı’nın oyuncuları, konusu, yayın günü ve tarihi…

Başrollerde Erdem Kaynarca ve Gülper Özdemir'in bulunduğu Gül Masalı dizisi bu akşam 2. Bölümüyle ATV ekranlarında yerini alıyor. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak edilen konuların başında geliyor. Diziseverler, Gül Masalı konusu nedir, oyuncuları kimler, hangi gün yayınlanıyor gibi sorularla diziye dair detayları araştırıyor. İşte Gül Masalı dizisinin oyuncuları ve konusu…

GÜL MASALI KONUSU

Gül Masalı, annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.

İstanbul'da yaşayan genç mühendis Gonca, projesinin çalındığı ve işten atıldığı gün, geçmişten bugüne uzanan sürpriz bir haber alır. Beş yaşındayken kaybettiği annesinden kalan gizemli bir mirastır bu… Gonca'nın, mirasa sahip olması için Isparta'ya gitmesi ve Fatma Ana'nın şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir. Ne var ki Gonca'nın babası Tahir, bu yolculuğa şiddetle karşı çıkar. Tahir'in saklamaya çalıştığı, kızının öğrenmesini istemediği gerçekler vardır. Aklındaki ve gönlündeki tüm soruların cevabını bulmak için Isparta'ya giden genç kadının hayatı, şehrin önemli ailelerinden Atabeyler'in oğlu Toprak Atabey'le karşılaşınca, beklenmedik şekilde yön değiştirir. Çünkü her aşk, mevsimini bekler kalbe düşmek için.

GÜL MASALI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Erdem Kaynarca - Toprak Atabey

Gülper Özdemir - Gonca Aydın

Sarp Can Köroğlu - Arda Seçkin

Zehra Yılmaz - Ece Kardaş

Gülçin Hatıhan - Canan Atabey

Arif Pişkin - Tahir Aydın

Ayşenil Şamlıoğlu - Fatma

Fatma Tuğba Tutuğ - Zeynep

Suat Sungur - Aşk Doktoru

Sait Genay

Yağmur Başkurt - Nurbanu

Serdem Paçal - Arzu

Mehmet Şeker - Ali Tüfek

Bülent Düzgünoğlu - Halil Atabey

Murat Ercanlı - Hidayet

Turan Selçuk Yerlikaya - Yavuz

Hazal Pekgöz - Gülümser

Kaan Berk Gültekin - Mehmet

ARKADAŞINA GÖNDER
Gül Masalı konusu nedir, oyuncuları kimler, hangi gün yayınlanıyor? İşte ATV’nin yeni dizisi Gül Masalı oyuncuları, konusu ve yayın günü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA