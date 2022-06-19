Gül Masalı nerede çekiliyor? ATV’nin yeni dizisi Gül Masalı çekildiği yerler ve mekanlar

Gül Masalı nerede çekiliyor sorusunun yanıtı televizyon izleyenlerinin gündeminde yer almaya başladı. ATV ekranlarına 1.bölüm ile 19 Haziran Pazar akşamı gelecek olan dizinin oyuncuları arasında Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Sarp Can Köroğlu, Suat Sungur gibi isimler yer alıyor. Peki; Gül Masalı nerede çekiliyor? İşte ATV'nin yeni dizisi Gül Masalı çekildiği yerler ve mekanlar.