Haberler Yaşam Haberleri Gül Masalı nerede çekiliyor? ATV’nin yeni dizisi Gül Masalı çekildiği yerler ve mekanlar
Giriş Tarihi: 19.6.2022 12:49 Son Güncelleme: 19.6.2022 12:49

Gül Masalı nerede çekiliyor? ATV’nin yeni dizisi Gül Masalı çekildiği yerler ve mekanlar

Gül Masalı nerede çekiliyor? ATV’nin yeni dizisi Gül Masalı çekildiği yerler ve mekanlar

19 Haziran Pazar akşamı ATV ekranlarına ilk bölümü ile gelecek olan Gül Masalı dizisi için geri sayım başladı. Medya gündemini takip edenler dizinin konusunu, oyuncu kadrosunu ve çekildiği mekanları öğrenmek istiyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Sadullah Şentürk otururken senaryosunu ise Aybars Bora Kahyaoğlu kaleme alıyor. Peki; Gül Masalı nerede çekiliyor? İşte ATV Gül Masalı dizisinin çekildiği yerler ve mekanlar.

Gül Masalı nerede çekiliyor sorusunun yanıtı televizyon izleyenlerinin gündeminde yer almaya başladı. ATV ekranlarına 1.bölüm ile 19 Haziran Pazar akşamı gelecek olan dizinin oyuncuları arasında Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Sarp Can Köroğlu, Suat Sungur gibi isimler yer alıyor. Peki; Gül Masalı nerede çekiliyor? İşte ATV'nin yeni dizisi Gül Masalı çekildiği yerler ve mekanlar.

GÜL MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gül masalı dizisinin çekimleri İstanbul'da başlayıp Isparta'da devam edecek. Dizi, pazar akşamı ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak.

GÜL MASALI DİZİSİ OYUNCULARI

Gül Masalı dizisi oyuncuları arasında Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Ayşenil Şamlıoğlu, Suat Sungur ve Sait Genay gibi isimler yer alıyor.

GÜL MASALI DİZİSİ KONUSU

Gül Masalı, annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.

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Gül Masalı nerede çekiliyor? ATV’nin yeni dizisi Gül Masalı çekildiği yerler ve mekanlar
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