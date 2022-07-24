Gül Masalı nerede çekiliyor, Sagalassos Antik Kenti nerede? Gül Masalı’nın çekildiği mekanlar, konusu ve oyuncuları

Gül Masalı nerede çekiliyor diye merak eden izleyiciler, dizinin çekildiği mekanlara ve yeni bölümde adı geçen Sagalassos Antik Kenti'ne ilişkin araştırma yapıyor. Göz alıcı doğa manzaraları ile dikkat çeken dizi, Gül Masalı nerede çekiliyor, Sagalassos Antik Kenti nerede sorularıyla araştırılıyor. İşte Gül Masalı'nın çekildiği mekanlar, konusu ve oyuncuları hakkında merak edilenler!
GÜL MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Gül Masalı dizisi Isparta ve İstanbul'da çekiliyor.
SAGALASSOS ANTİK KENTİ NEREDE?
Gül Masalı 5. Bölümde adı geçen Sagalassos Antik Kenti dizinin izleyenleri tarafından araştırma konusu halini aldı. Doğal güzellikleri ve tarihi mirasıyla dikkat çeken antik kent, Burdur ili sınırları içinde yer alıyor. Sagalassos, Ağlasun İlçesi'nin 7 kilometre kuzeyinde ve Akdağ yamaçlarında denizden 1700 metre yüksekliğinde yer alıyor.
GÜL MASALI 5. BÖLÜM ÖZETİ
Firuze ve Kağan birlikte geçirdikleri hesaplaşma ve aşk dolu saatlerden sonra birbirine söz verir. Kağan tertemiz bir sayfa açtıktan sonra çıkacaktır Firuze'nin karşısına, Firuze de o dönene dek bekleyecektir. Onların birbirlerinden kopamayacağını anlayan Mehmet'in ne yapacağı ise merak konusudur. Firuze'yi dört bir yandan kuşatan Leyla, oklarını bu kez Feryat'a yöneltir. Onu en hassas noktasından vuracaktır: Mesleğinden... Ortaya öyle bir iftira atar ki bu herkes için yıkıcı olur. Leyla'nın hezeyanlarına kulak tıkayamayan Taner de son hamlesini yapar. Zeynep'in yıllar önce işlediği suç üzerinden Kağan'ı Leyla'ya dönmesi için tehdit eder. Kağan ya Firuze'den vazgeçecek ya da annesinin ömrünü hapiste geçirmesine seyirci kalacaktır Peki Kağan bu girdaptan çıkabilecek midir? Firuze'ye verdiği sözleri tutabilecek midir?
GÜL MASALI 4. BÖLÜM ÖZETİ
Konakta yaşanan yüzleşme büyük kırılmalara neden olur. Toprak ve Gonca, bir yandan aralarında filizlenen masalsı aşkı yaşatmaya çalışırken, diğer yandan aileleri arasındaki sorunun ne olduğunu da anlamaya çalışırlar.
Halil'in getirdiği bir fotoğraf, Gonca'yla ilgili saklı kalmış bir sırrın daha gün yüzüne çıkmasını sağlar.
Ortaya çıkan bu sır hem Gonca'nın hem de Toprak'ın, geçmişi daha çok irdelemesine yol açar. Gonca, Fatma'dan annesiyle ilgili bilmediklerini öğrenip, onun çektiği acıları daha iyi anlar. Toprak da ailesini karşısına almak pahasına gerçeklerin peşine düşer.
Geçmişin korkularıyla yüzleşen Atabeyler, Gonca'ya karşı daha sinsi planlar yapmaya başlarlar. Ve Gonca, annesinin geçmişinden yeni bir gelecek kurmaya karar verdiği gün, Atabeylerin yaptığı hamleyle büyük bir çıkmazın içine düşer.