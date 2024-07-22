“Gül yetiştiren adam” Rasim Özdenören

Türk edebiyatının ve fikir dünyasının mümtaz şahsiyeti Rasim Özdenören'in vefatının üzerinden 2 yıl geçti. "Gül Yetiştiren Adam", "Çok Sesli Bir Ölüm" ve "Denize Açılan Kapı" gibi eserlerin yazarı Özdenören, Anadolu insanını hassasiyetlerini büyük bir ustalıkla kalemine yansıttı. Döneminin ve bugünün gençliğine istikamet çizen Rasim Özdenören, aramızdan ayrılışının 2. Yılında rahmetle yad ediliyor. Özdenören, 1940 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Şair Alaeddin Özdenören'in ikiz kardeşi olan yazar, yayınına ara verilen 'Hamle' dergisini yeniden çıkartan ekibin içinde yer aldı. Özdenören, İstanbul Üniversitesi'nde İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsünü 1964'te, Hukuk Fakültesi'ni ise 1967'de bitirdi. 1962 yılına gelindiğinde ise yolları Sezai Karakoç ile kesişti. Yerlilik unsurunu benimseyen Özdenören, "Edebiyat" ve "Mavera" dergisini kurdu.Özdenören, yazdığı eserlerle Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, TBMM Üstün Hizmet Ödülü ve Necip Fazıl Kısakürek Saygı Ödülü gibi pek çok ödüle l ayık görüldü. Usta edebiyatçı, 82 yaşındayken Ankara'da hayata gözlerini yumdu.Özdenören, 1967'de ilk kitabı "Hastalar ve Işıklar"ın ardından 1973'te "Çözülme", 1974'te "Çok Sesli Bir Ölüm" adlı kitaplarını okuyucuyla buluşturdu. Prag'da yapılan Uluslararası TV Filmleri Yarışması'nda Jüri Özel Ödülü'nü kazanan "Çok Sesli Bir Ölüm" 1984'te, "Çözülme" ise 1973'te televizyona filmi olarak uyarlandı. Yazarın "Çarpılmışlar" kitabı 1977'de, "Gül Yetiştiren Adam" romanı 1979'da, "Denize Açılan Kapı" eseri 1983'te, Hz. Yusuf kıssasından yola çıkarak kaleme aldığı "Kuyu" 1999'da, "Ansızın Yola Çıkmak" ile "Hışırtı" 2000'de, "Toz" ise 2002'de okuyucuyla buluştu.