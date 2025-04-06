Gülden, ayrılmak istediği için öldürülmüş

Edirne'de bir berber dükkanında çalışan Enis A. (15), bir yıldan uzun süredir sevgili olduğu kız arkadaşı Gülden Coni (16) ile kıskançlık yüzünden sık sık tartışmaya başladı. Bu tartışmalardan bıkan Gülden Coni, Enis A.'ya mesaj atarak ayrılmak istediğini söyledi. Enis A. ise ayrılık isteğini yüz yüze konuşmak için son kez buluşmak istedi. Bunun ardından Gülden Coni ve Enis A. önceki gün Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde buluştu. Ayrılmayı kabul etmeyen Enis A., genç kızla tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından da yanında getirdiği ekmek bıçağını çıkarıp, genç kızı defalarca bıçakladı. Saldırgan kaçarken, vatandaşların ihbarıyla gelen polislere, kendisini Enis A.'nın bıçakladığını söyleyen Gülcan, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ancak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gülden Coni için dün Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi Akmescid Camisi'nde çok sayıda kişinin katılımıyla cenaze namazı kılındı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazında taziyeleri kabul eden baba Sami Coni, ayakta durmakta güçlük çekti. Namazın ardından Gülden Coni, Bademlik Mezarlığı'nda toprağa verildi. E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.