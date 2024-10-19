Gülen'in yeğeninden Emre Uslu'ya sert sözler! Ebuseleme Gülen: “Çanta Gazetecisi”

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Pensilvanya'daki ana merkezi olağanüstü günlerden geçiyor. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in nerede olduğu bilinmezken, örgütün ihanet yerleşkesindeki evlerin boşaltıldı ve iç çatışmalar başladı. Örgütün parasını yöneten 'Uzun Cevdet' lakaplı Gülen'in kara kutusu Cevdet Türkyolu'nun ailesine ait Meserret LLC şirketi, Gülen'in kaldığı 1 milyon dolar değerindeki evi satın aldı. Örgüt içindeki huzursuzluklar artarken, ihanetin başında bulunan isimler arasında iç savaş başladı.

GÜLEN'İN YEĞENİNDEN EMRE USLU'YA SERT SÖZLER

Fetullah Gülen'in küçük kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Ebuseleme Gülen, sosyal medya üzerinden yaptığı sert açıklamalara bir yenisini daha ekledi. Özellikle firari FETÖ mensubu Emre Uslu'yu hedef alan Ebuseleme Gülen, şu ifadeleri kullandı:

"Eskiden gazeteci dediğin namusuyla gider hapis yatardı. Bizim Ekrem ve çetesi ise zarf alıp villalarda yatıyor. Bir yaraya parmak basmadıkları gibi utanmadan benim zekama laf söylüyorlar. Seni analitik zekam ile döverim Emre Uslu. Bu arada sana zarf gazetecisi dedim, haksızlık oldu, özür. Sen zarf değil çanta gazetecisisin. Çünkü sana para çantayla geliyor; altında beslemen gereken bir trol ordusu var. Çanta çocuğu seni. 12 yıldır anamızı ağlattınız yetmedi değil mi? Defolup gideceksiniz bu hizmetten satılmışlar."

EMRE USLU'NUN KARANLIK GEÇMİŞİ

Emre Uslu, 1997 yılında Polis Akademisi'nden mezun oldu. Komiser yardımcısı ve komiser olarak çeşitli görevlerde bulundu. ABD'de Utah Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparken, Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki FETÖ yapılanması, Uslu'ya iki yıllık 'pasif görev' izni verdi. Bu süre zarfında Uslu'nun FETÖ ve CIA adına çalıştığı ortaya çıktı. Uslu hakkında 19 Ocak 2014'te Adana'da MİT TIR'larının durdurulma operasyonuna katılmasının ardından 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'casusluk' ve 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlarından yakalama kararı çıkarıldı.

MİT TIR'LARI KUMPASINDA EMRE USLU'NUN ROLÜ

Selam Tevhid iddianamesine göre, Emre Uslu, MİT TIR'larının durdurulmasında doğrudan rol oynadı. İddianamede, 19 Ocak 2014'te Adana'nın Ceyhan ilçesinde MİT'e ait yardım TIR'larının durdurulmasından birkaç gün önce Uslu'nun yazdığı mesajlarla Suriye Türkmenleri'ne insani yardım taşıyan TIR'ların durdurulması talimatı verdiği belirtildi. Gülen ve Uslu'nun talimatı doğrultusunda, jandarma komutanlıklarına bağlı görevliler sahte ihbar ve delillerle TIR'ları durdurmuş, MİT mensuplarını darp etmiş ve görüntüleri medyaya servis etmişlerdir.

KARLOV SUİKASTINDA EMRE USLU'NUN YALANLARI

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a düzenlenen suikastın faili olan Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ'nün talimatları doğrultusunda bu saldırıyı gerçekleştirdiği biliniyor. Ancak Emre Uslu, suikast sonrası sosyal medyada algı operasyonu başlatarak saldırının El Kaide-El Nusra bağlantılı olduğunu iddia etti. Bu yalanlarla kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan Uslu, FETÖ'nün kirli oyunlarına her gün bir yenisini daha eklemeye devam ediyor.