Gülfidan hemşire oğluna şifa arıyor

Gaziantep'te 20 yıldır hastalarına şifa dağıtan hemşire Gülfidan Bal, bu kez 12 yıldır Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastası olan oğlu Ali Deniz'e (14) şifa bulmak için mücadele veriyor. Ali Deniz için geçen temmuzda başlayan yardım kampanyasında, tedavi için gerekli olan paranın sadece yüzde 7'si toplanabildi. Gülfidan Bal, "Zaman geçtikçe hastalığı ilerliyor ve artık hayatını tehdit ediyor. Yeni çıkan ve bize umut olan tedaviye ulaşabilmemiz için kampanya başlattık. Umarım oğlum elimden kayıp gitmeden, zaman tükenmeden umudumuza ulaşabiliriz. Her destek, hedefe biraz daha yaklaşmak demek. Ali Deniz'in hikâyesini yarım bırakmayalım" dedi.

