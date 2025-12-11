Gülhan Taş da kurtarılamadı

Ankara Keçiören'de saplantılı olduğu iddia edilen eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Gülhan Taş (30) öldü.Eski arkadaşı Mehmet S.'nin (38) bıçaklı saldırısına uğrayan ve kaldırıldığı yoğun bakımdaki tedavi sürecinde 8 kez kalbi duran Taş, dün hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cenazesi Çorum'un Osmancık ilçesinde toprağa verildi.Olaydan sonra suç aletiyle birlikte yakalanan ve hakkında 4 kez uzaklaştırma kararı bulunan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.