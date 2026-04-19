Gülistan cinayetinin itirafı Amerika’dan geldi

Gülistan Doku cinayetiyle ilgili yeni bir itiraf geldi. ABD'ye kaçan Mustafa Türkay Sonel'in arkadaşı Umut Altaş'ın ağabeyi Sidar Altaş, önceki akşam Doku ailesinin avukatıyla yaptığı görüntülü görüşmede kardeşinin kendisine, Türkay'ın Gülistan'ı öldürdüğünü anlattığını söyledi. Gülistan'ın sosyal medya hesaplarına müdahale eden eski polis Gökhan Ertok ise ifadesinde, "Vali Tuncay Sonel ve koruması soruşturmayı savcılık ile birlikte yapıyormuş gibi davranarak beni kandırdılar" dedi. Tunceli'de, 5 Ocak 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yla ilgili soruşturmada gözaltına alınanlardan ilk ilk olarak tutuklanan Doku'nun yedek SİM kartıyla sosyal medya hesaplarına müdahale eden eski polis Gökhan Ertok, ifadesinde, "Vali Tuncay Sonel ve koruması Şükrü Eroğlu soruşturmayı savcılık ile birlikte yapıyormuş gibi davranarak ve 'Basın çok üstümüze geliyor, kızı bulmamız lazım' diye beni kandırdılar. Pişmanım. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum" dedi.



Sidar Altaş

ABD'ye kaçan Umut Altaş'ın ağabeyi Sidar Altaş, önceki akşam Doku ailesinin avukatıyla yaptığı görüntülü görüşmede, cinayeti itiraf etti. Sidar Altaş, "Ne biliyorsam bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya hazırım" dediği görüşmede, kardeşi Umut'un kendisine, "Türkay kız hamile kaldı, aldırmak istemedi. Ben de kafasına sıktım. Bu kafasına sıktım lafı birkaç defa geçti" dediğini anlattı. Görüntüler soruşturma dosyasına eklendi.



Umut Altaş

TUTUKLU SAYISI 10 OLDU

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş'ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan 'suç delillerini gizleme ve yok etme' suçundan, Ferhat Güven ise Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'ya yönelik eylemi nedeniyle 'yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eski Vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun da tutuklanmasıyla soruşturmada tutuklu sayısı 10'a yükseldi. Uğurcan Açıkgöz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'BAŞSAVCIMIZA GÜVENİYORUM'

Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku da Tunceli Adliyesi önünde açıklama yaptı. Doku, "Dün gece saatlerinde Umut Altaş'ın ağabeyi Sidar Altaş, aile avukatımıza ulaştı. Gülistan'ın, valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel tarafından tecavüze uğradığı, hamile kaldıktan sonra ise bir evde silahla başından vurularak öldürüldüğünün söylendiğini aktardı. Bunları yeniden öğrenmiş olmak bizi sarstı. Gerekli bilgileri ilerleyen süreçte yeniden kamuoyuyla paylaşacağız. Ayrıca yeni isimler de verdiğini belirtti. Başsavcımız Ebru Cansu'ya güveniyoruz. Mustafa Soner Türkay'ın ve babası Tuncay Sonel ile birlikte bu suç ağına dahil olan herkesin adalet önünde hesap vereceğine dair kuşkumuz yok" dedi.