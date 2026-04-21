Gülistan Doku ailesinin avukatı Çimen "2. dalga operasyonu bekliyoruz"

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Erzurum Barosu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, kamuoyunda Gülistan Doku dosyası olarak bilinen Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının dosyasında 1. dalga operasyonu yapıldığını hatırlattı. Operasyonun 12 tutuklama, bir firari ve 3 adli kontrol şartıyla serbest bırakılma olarak tamamlandığını bildiren Çimen, "Bu dosyada gerçekten de kamuoyunda ve toplumda adalet duygusunu inciten pratikler gerçekleşmişti. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının gerçekleştirdiği bu operasyonla birlikte adalete olan inançta pekişti." diye konuştu.

Çimen, bir gazetecinin yeni gözaltılar olabilir mi sorusu üzerine, şunları dile getirdi: "Şüphelilerin yani faillerin verdiği beyanlar, bazı kişileri işaret ediyor. Orada görev alan dönemin kolluk amirlerinin, onların sorumlu olduğu söyleniyor. Bu yönüyle tabi onların da dosyaya dahil olması lazım. Ben onların yerinde olsam kendiliğinden dilekçe vermek şeklinde durumlarını belirten dilekçe vermeleri gerekir. 2. dalga operasyonu bekliyoruz. Çünkü dosyada gerçekten de tutulan tutanakların tamamı düzmeceydi. Bu yönüyle dosyada görev almış Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Hanımın dönemi hariç diğer dönemde görev yapmış tüm soruşturmacılar şu an şüphe altındadırlar. Yargılanıp aklanmaları gerekir. Bir gazetecinin Doku'nun cenazesinin nerede olduğu sorusuna Çimen, "Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma sonucunda Doku ailesine kızlarının akıbetiyle ilgili tatmin edici bir bilgi vereceğine inanıyorum. Sabırlı olalım, soruşturmamız sürüyor, sonucunu bekleyelim." ifadelerini kullandı.

"TUNCAY SONEL'İN DE İNSAN ÖLDÜRÜLMEYE İŞTİRAK ETTİĞİ AÇIK VE NET BİR ŞEKİLDE ORTADADIR"

Çimen, dönemin Valisi Tuncay Sonel'in tutuklanma gerekçesiyle ilgili şunları kaydetti: "Tutuklama gerekçesiyle ilgili 4 madde var. Bu maddelerin sürekli bir ihlali var. Gerçek içtima burada uygulanması lazım. Tabi daha henüz eklenmeyen maddelerde var. Mesela şunun çok iyi bilinmesi gerekiyor. Maktul Gülistan Doku öncesinde şiddete uğruyor, cinsel saldırıya uğruyor, cinsel saldırı teşebbüsünde bulunuluyor, direndiği için saldırıya uğruyor, saldırıya uğradığı için yaralanıyor, hastaneye kaldırılıyor ve hastanede yasa gereği dönemin valisinin onu koruma yükümlülüğü var. Bu yükümlülüğü yerine getirmediği gibi failleri serbest bırakıyor. Gülistan hakkında herhangi bir tedbir, koruma tedbiri vermiyor. Dolayısıyla sonrasında fail eksik kalan eylemini tamamlamak suretiyle Gülistan Doku'yu yaşamını yitirmesine neden oluyorlar. Şimdi burada artık müşterek faillik yani garantörlük kapsamında Tuncay Sonel'in de insan öldürülmeye iştirak ettiği açık ve net bir şekilde ortadadır. Bu yönüyle biz insan öldürülme yönünden de onun tutuklanması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Yani burada bu dosyada bizim anladığımız yani gerçekten de failler ifadelere bakıldığında bu dosyaya hazırlandığı görünüyor. İşte kendilerine bir kurban da yaratmak istiyorlar. Yani burada Altaş ailesini bir kurban olarak seçebilirler, Gökhan yine öyle. Bu yönüyle ona dikkat etmemiz gerekir."

12 ZANLI TUTUKLANMIŞTI

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı olduğu belirtilen ve ABD'de bulunan şüpheli Umut A. hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör