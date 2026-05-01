Gülistan Doku cinayeti sonrası gözler Rojin Kabaiş davasında: 2 bin 500 kişiden 415’inin DNA’sına bakıldı!

GÜLİSTAN DOKU DOSYASI GİBİ...

Gülistan Doku'nun dosyasıyla nasıl her şey açığa çıktıysa umut edip Rojin'in de dosyasının açığa çıkacağını kaydeden Kabaiş, "Dosyalar benzerliktedir. Bizimkinin Van Valisi'yle ilgisi yoktur, rektörle ilgilidir. Rektör o esnada hem delilleri karartı hem çok şüpheli hareketleri vardır. Oradaki halk, rektörün iki tane yeğenini işaret ediyor. Geçen sene de rektörü yakından tanıyan bir kişi gitti ifade vermek istedi. Adam diyor ki Rojin'in dosyası hakkında rektörle ilgili ifade vermek istiyorum. Onu gözaltına aldılar. Bir gün gözaltında kaldı. O adam dosyaya ışık tutuyor, yol gösteriyor. Neden onu gözaltına alıyorlar. Defalarca bunu savcılıkta dile getirdik. Bir insan gitse ifade verse dosya için bir umuttur. Belki bir şeyler biliyordur. Tunceli'de aynı şekilde bir adam mektup götürüp bıraktı" diye konuştu.