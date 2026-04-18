Gülistan Doku cinayetinde ortaya çıkan görüşme videosunun tamamı SABAH’ta! “Tabancayla kafasına tek kuşun sıktım”

Gülistan'ın avukatı Ali Çimen'in Sidar Altaş ile yaptığı görüşme videosunda ilginç diyaloglar ortaya çıktı. İşte Sidar Altaş'ın o açıklamaları: "Türkay Umut'a mektubu veriyor söylediği yere bırakması için yani kendi kendini ihbar ediyor. Mektup kapalı olduğu için açmamış. Türkay, bu mektubu kızın ablasına ver demiş. Bu olaylar patladıktan sonra Umut, bana Türkay'ın kendisine mektubu verdiğini söyledi. Ben bu olayla ilgili Umut'un çok üstüne giderek 'Umut nedir bu mevzu' dedim. Umut, Türkay niye öldürdü dedim, hamile mi kalmış diye sordum. Evet abi hamile kaldığı için öldürdü dedi. Kız bebeği aldırmak istemeyince, sıkıntı çıkarınca bende kafasına sıktım demiş. Bu kafasına sıktım cümlesini birkaç defa söylemiş. Tabanca ile tek kurşun sıktım demiş. Ben silahı daha önce Türkay'da görmüştüm. Arabasına binmiştim, siyah bir tabancaydı bana da gösterdi. Öldürdüğü kız yüzde yüz Gülistan'dır. Umut'a da öldürdüğü kızın ismini söylemedi, ama Umut olayları birleştirince bunun Gülistan olduğu anladı. Kardeşimin de bir parmağı varsa olayda cezasını çeksin. Umut'ta olayı anlatınca kardeşim de 'bu birini öldürmüş' düşüncesiyle korkmuş ve sesini çıkarmamış. Umut, valinin çocuğu diye korkmuş."

"VALİ, UMUT'U ANLINDAN ÖPMÜŞ"

Ağabey Sidar Altaş, açıklamasında, "Umut, Türkay'ın İstanbul'daki evlerine bir kez gitmiş. Vali durduk yere gelip Umut'u anlımdan öpmüş. Umut bana 'daha önce yüzüme bakmayan vali beni anlımdan öpünce şaşırdım' dedi. Türkay'ın davranışları çok garipti. Kimin yaptığı bariz bir şekilde ortada. Ama Umut ne kadar işin içine girdi bilmiyorum. Türkay, babasından çok korkuyordu. Korktuğu için ne alkol, ne de sigara dahi tüketmiyordu" ifadelerini kullandı.

"KORUMASININ DA İSMİ GEÇTİ"

Bu mevzunun bir an önce sonuçlanmasını kendisinin de istediğini belirten Altaş, "Kardeşim 6 aydır kayıp bende ulaşamıyorum. Nerede olduğunu bilsem alıp gerekirse getiririm. İlk dönemlerde bunlardan korktuk, konuşmadık. Sonra dayım geldi, Adalet Bakanı bunların ipini kesmiş dedi, korkmanıza gerek yok artık. O saatten sonra artık korkmadık. Kızın ailesi de aylardır, yıllardır neler çekti. Bu olay artık bizleri de aştı. Baktığınız zaman her kesi bu işin içine koymuşlar. Biz artık korkuyu aştık, varsa bir şey çıksın ortaya" dedi.

"UMUT GÖMÜLDÜĞÜNÜ DUYMUŞ"

Ağabey Sidar Altaş, "Umut'a bu işin için de kimler var diye sordum. Koruması da var dedi, o da biliyor dedi. Ben valinin koruması olarak sadece Şükrü beyi biliyorum. Umut bana gömüldüğünü söyledi, o da bunu duyduğunu söyledi. Umut koruma Şükrü'nün gömdüğünü tahmin ediyor. Koruma Erdoğan'ın da ismi bir ara geçtiği için biliyorum. Umut, Türkay ve koruma sürekli beraber takılıyordu. Hatta bunların yerini bilmediğim bir evleri vardı. Kiralık bir evdi sanırım."