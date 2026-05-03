Gülistan Doku davası umut olmaya devam ediyor! 15 yıldır izine rastlanmayan Melike Toyguncu’nun acılı annesi: “Bir kemiğine bile razıyım”





"GÜN GELDİ, BİR KEMİĞİNE RAZI OLDUM"



15 yıldır kızının bir fotoğrafına bakarak yaşadığını belirten Toyguncu, artık yalnızca Melike'nin akıbetini öğrenmek istediğini söyledi. Acılı anne Toyguncu, "Sadece resimlerine baktım yıllarca, resimleriyle avundum. Benim yavrum bulunsun. Ben artık rica ediyorum, yalvarıyorum bir anne olarak. Bu acı çok zor. Bu kadar delilin içinde kaçıranı, götüreni, saklayanı belli olup da bulunamaması çok zor. Adalete güvenmek istiyorum. Bu adalet bir tek bana lazım değil, adalet herkese lazım" dedi.

Kızının hayatta olup olmadığını bilmeden yaşamanın iki ayrı acı arasında kalmak olduğunu dile getiren Toyguncu, şöyle devam etti: "Benim yavrum bulunsun. Gün geldi, bir kemiğine razı oldum, bir parça kemiğine razı oldum. Yaşıyorsa yaşıyor, ölüyse ölü. Bu ne kadar zor, iki acının ortasında. Dile kolay, 15 senedir yavrumla ben ayrıyım. Sarılamadım, öpemedim, koklayamadım bu dünyada. Bir kere göreyim, bir kere sarılayım yavruma. Akıbetini öğreneyim. Benim yavrumun bulunamamış olması, yavrumun hayatta olduğunu göstermez. Bu cinayete kurban gitmemiş olduğunu göstermez. Benim yavrumu nereye gömdülerse, ne yaptılarsa konuşsunlar. Benim Melike'min hakları yok muydu? O bu vatanın evladı değil miydi?"