Gülistan Doku dosyasında 13 gözaltı

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kayıp olan ve kamuoyunda büyük hassasiyet yaratan Gülistan Doku soruşturmasında, 6 yıl sonra en kapsamlı operasyon için düğmeye basıldı. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, "cinayet şüphesi" üzerine duruluyor. Savcılık talimatıyla, aralarında Tunceli'nin de bulunduğu toplam 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Dönemin Tunceli Valisinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in İstanbul'da gözaltına alındığı belirtildi. Operasyonun, dosyadaki eski ifadelerin yeniden analizi ve dijital materyaller üzerinde yapılan yeni incelemeler neticesinde genişletildiği öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, yargıya olan güveni artırmaya yönelik kararlılık mesajları vermesinin hemen ardından bu dosyanın hareketlenmesi dikkat çekti. Uzun süredir "Etkin soruşturma yürütülmediği" gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olan Gülistan Doku dosyası yeni dönemde "Ucunun kime uzandığına bakılmaksızın" titizlikle inceleniyor.