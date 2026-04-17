Gülistan Doku dosyasında ilk gün 2 tutuklama, 2 adli kontrol

Dün adliyeye sevk edilen Munzur Üniversitesi'nde kameralardan sorumlu görevliler Savaş Gültürk ve Süleyman Önal'ın savcılık sorguları gece yarısına kadar sürdü. "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "Bilişim istemindeki verileri bozma yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirmek"le suçlanan Gültürk ve Önal, adli kontrol şartıyla sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.

VALİNİN OĞLU MUSTAFA TÜRKAY SONEL'İN İFADESİ DEVAM EDİYOR

Soruşturma kapsamında yakalanan diğer 9 şüpheli arasında olan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, arkadaşı Uğurcan Açıkgöz, valinin koruması Şükrü Eroğlu, Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeynal Abarakov, annesi Cemile Yücer, ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş'ın anne-babası Celal Altaş ve Nurşen Arıkan ile Ferhat Güven ise halen gözaltında bulunuyor.