Gülistan Doku olayında düğümü çözecek araç Tunceli’de bulundu! DNA örnekleri incelenecek

Giriş Tarihi: 27.05.2026 19:41

Tunceli’de 6 yıl önce kaybolan ve cinayete kurban gittiği anlaşılan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Davada 'delilleri karartmakla' suçlanan koruma polisinin olay döneminde kullandığı lüks cip, yıllar sonra belediye envanterinde bulundu. Gizemli araç, üzerindeki biyolojik izlerin ve DNA kalıntılarının deşifre edilmesi için Ankara Kriminal Laboratuvarı’na sevk edildi

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada, 'delilleri yok etme, gizleme' suçlamasıyla tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun o dönem kullandığı araçla ilgili çalışma yapıldı.

Savcılık ve kolluk ifadelerinde de gündeme gelen cipin tespit edilmesinin ardından ekipler, araca ulaştı.

ARAÇ BELEDİYEYE BAĞIŞLANMIŞ

Yapılan incelemelerde, cipin o dönem Tunceli Belediyesi envanterinde bulunduğu, valilik bünyesinde kullanıldığı, daha sonra da Nazımiye Belediyesi'ne bağışlandığı belirlendi.

Ekipler, aracı çekiciyle alarak detaylı kriminal inceleme yapılması amacıyla Ankara Kriminal Laboratuvarı'na gönderdi. Araçta DNA örnekleri, biyolojik izler, lif ve temas kalıntıları ile olası temizleme işlemlerine ilişkin kimyasal izler yönünden inceleme yapılacağı, elde edilecek DNA bulgularının Gülistan Doku'nun anne ve babasından alınan örneklerle karşılaştırılacağı öğrenildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
