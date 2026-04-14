Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı gelişme: Sevgilisinin mesajları ortaya çıktı!

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyon düzenlendi.
Operasyonların ardından 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen 13 kişinin arasında dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişliği yapan Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Doku'nun sevgilisi Zeinal Abakarov'un da bulunduğu öğrenildi.
Başsavcılığın Altaş hakkında kırmızı bülten çıkartması bekleniyor.
GÜLİSTAN'IN SEVGİLİSİNİN MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI
Gülistan Doku'nun sevgilisi Zeinal Abakarov'un genç kıza attığı mesajlara A Haber ulaştı.