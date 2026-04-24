Gülistan Doku soruşturmasında flaş: Mezarı 18 noktada 40 kilometrelik alanda arandı!

VALİ VE OĞLU İLE BİRLİKTE 12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Doku'ya son teması bulunduğu tespit edilen ve o dönem İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş'ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve o dönem Tuncay Sonel'in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu, 'Suç delillerini gizleme ve yok etme' suçundan tutuklandı. Ferhat Güven ise Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'ya yönelik eylemi nedeniyle 'Yağma' suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi. Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla Bursa'da gözaltına alınan ve Tunceli Adliyesi'ne getirilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklandı. Tuncay Sonel ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklandı. Şüpheliler U.A. ile Munzur Üniversitesi'nden kameralardan sorumlu olan S.G. ve S.Ö. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.