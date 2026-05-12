Giriş Tarihi: 12.05.2026 10:31

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: 7 tutuklu Erzurum’a nakledildi!

Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan ve o tarihten bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 7 şüpheli, Elazığ’dan Erzurum’a sevk edildi. Tutuklular Erzurum H Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

Ercan TOPAÇ
Edinilen bilgilere göre, Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, yakın koruması Şükrü Eroğlu, ihraç polis memuru Gökhan Ertok, Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, Abakarov'un üvey babası eski polis memuru Engin Yücer, Abakarov'un annesi Cemile Yücer ve dönemin KÖYDES Müdürü Erdoğan Elaldı'nın nakil işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin, geniş güvenlik önlemleri altında Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne götürüldüğü öğrenildi.

'YERİNDE BİR KARAR'

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir'in deneyimli soruşturmacılar tarafından ihtiyaç duyulması halinde şüphelilere rahat ulaşılması amacıyla kararın alındığını söyledi. Avukat Çimen, "Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı insan öldürme yönünden yaptığı için her istediğinde rahat bir şekilde şüphelilere ulaşılması ve soruşturmanın daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla bu kararı almıştır. Bu yerinde bir karar ve destekliyoruz" dedi. Avukat Çimen ayrıca soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Munzur Üniversitesi kameralardan sorumlu görevlisi Süleyman Ö. ile Mustafa Türkay Sonel'in arkadaşı Uğurcan A.'nın tutuklanması yönünde başvuruda bulunulacağını da söyledi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ERZURUM #TUNCELİ

