Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku’dan dikkat çeken iddia: 10 bin dolar karşılığında deliller yok edildi

Abla Aygül Doku, "Umut Altaş beni aradı. Ailesinin Nurşen Altaş ile Celal Altaş olduğunu öğrendik ve görüşmeye gittik. Daha oturmadan bize 'Allah rahmet eylesin' dediler. Bugüne kadar hiçbir yetkili bize böyle bir şey söylememişti. Bu nedenle onların bir şey bildiğini düşündük. Altaş ailesinin üzerine gidince bize ses kayıtları olduğunu söylediler. Bu kayıtları savcılığa ilettiklerini, hukuki yollardan şikayetçi olduklarını ifade ettiler" dedi. Aygül Doku, "Umut Altaş ile bizzat görüştüm. Daha önce kardeşimin Zaynal Abarokov tarafından öldürüldüğünü düşünüyordum ancak sonradan valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel tarafından öldürüldüğünü Altaş ailesinden öğrendim. Her şey planlanmış. Önce kızımız öldürüldü, ardından deliller yok edildi. Olası bir durumda suçun Umut Altaş'a yıkılması planlandı. Çünkü kendisi yurt dışına gitmişti" ifadelerini kullandı.

"10 BİN DOLAR KARŞILIĞINDA DELİLLER YOK EDİLDİ"

Açıklamasında delil karartma iddiasına da değinen Doku, şunları söyledi: "Şu an gözaltında olan Gökhan isimli polis bize ulaştı ve Gülistan'ın delillerini silmek karşılığında 10 bin dolar aldığını söyledi. Bu bilgileri belgeleriyle paylaştı. Ayrıca Gülistan'ın 5 Ocak günü geç saatlere kadar hayatta olduğunu ve o görüntüleri de kendisinin sildiğini ifade etti. Hastane kayıtlarının silindiğini de Celal Altaş'tan öğrendik. Kamera kayıtlarının da değiştirildiği ifade edildi. Tüm bunların Tuncay Sonel tarafından yapıldığı söylendi" dedi.

Dosyanın geldiği noktaya dikkat çeken Doku, "Bu dosya artık çok kritik bir aşamada. Cinayetin çözüldüğünü düşünüyoruz. Bu bilgileri belgeye dayalı olarak paylaşıyorum. Aile olarak can güvenliğimizden endişeliyiz. Yetkililerin bir an önce harekete geçmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.