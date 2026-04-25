Gülistan Doku’nun mezarı nerede? JAK ve JASAT ekipleri iş başında! Aramalar böyle görüntülendi…

GİZLİ TANIĞIN BEYANINDA GÜLİSTAN'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRTİLDİ

Soruşturma devam ederken, jandarmaya başvuran gizli tanık Şubat, 10 Ocak 2025'te JASAT ekiplerine verdiği ifadede, Doku'nun kaybolduğu gün öğle saatlerinde Sarı Saltuk Viyadüğü'nden, dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in kullandığı otomobille alınarak Rostan-Dinar mevkisine götürüldüğünü öne sürdü. Gizli tanık, Gülistan'ın burada araç içerisinde bir silahla başından vurularak öldürüldüğünü iddia etti. Tanık, olayın ardından Doku'nun aynı bölgede gömülmek istendiğini ancak daha sonra cesedin Pertek ilçesi Koçpınar köyünde, mezarlığın da bulunduğu türbenin yanındaki büyük bir ağacın altına gömüldüğünü ileri sürdü. Tanık beyanında ayrıca cesedin yaklaşık 1-2 yıl önce yerinin değiştirilerek Pertek'te başka bir köye taşındığını da iddia etti. Gizli tanığın ifadesinin ardından Başsavcı Ebru Cansu ile JASAT ve yer altı görüntüleme operatörü tarafından 12 Ocak günü Pertek ilçesi Koçpınar köyü girişindeki mezarlık yanında arama yapıldı. Ardından hazırlanan raporda, koordinatları belirlenen bölgede yaklaşık 2 saat süren tarama çalışması gerçekleştirildiği, yapılan incelemelerde cihazın uyarı vermesi ile şüpheli bir boşluk tespit edildiği ifade edildi. Söz konusu boşluğun; yaklaşık 1,60-1,70 metre uzunluğunda, 70-80 santimetre genişliğinde ve yaklaşık 80 santimetre derinliğinde olduğu, mezar görüntüsüne benzediği kaydedildi. Raporda ayrıca tespit edilen boşluğa bir kişinin gömülmüş olabileceği, daha sonra da çıkarılmış olabileceği değerlendirmesine de yer verildi. Bu sürenin yaklaşık 1 ila 2 yıl arasında olabileceği belirtilirken, raporda boşlukta cesetle birlikte sırt çantası benzeri bir eşya ile silahın da gömülmüş olabileceği, bölgede oluşan oksitlenmenin de bu durumu desteklediği kaydedildi. Çalışmanın ardından da başsavcı Ebru Cansu ile JASAT ekiplerinin katılımıyla geçen yıl yer altı görüntüleme cihazlarıyla 17 noktada toplam 40 kilometrelik alanda arama yapılırken, Gülistan Doku'ya ait herhangi bulguya ulaşılamadı.