Haberler Yaşam Haberleri Gülistan soruşturmasında 7 tutuklu Erzurum’a nakledildi
Giriş Tarihi: 13.05.2026

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, yakın koruması Şükrü Eroğlu, ihraç polis memuru Gökhan Ertok, Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, Abakarov'un üvey babası eski polis memuru Engin Yücer, Abakarov'un annesi Cemile Yücer ve dönemin KÖYDES Müdürü Erdoğan Elaldı'nın nakil işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin, geniş güvenlik önlemleri altında Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne götürüldüğü öğrenildi.
#MUSTAFA TÜRKAY SONEL #TUNCAY SONEL #GÜLİSTAN DOKU #TUNCELİ #ERZURUM

