Haberler Yaşam Haberleri Gülistan soruşturmasının firarisi hakim karşısına çıktı
Giriş Tarihi: 1.07.2026 01:15

Gülistan soruşturmasının firarisi hakim karşısına çıktı

Tunceli’de cinayete kurban giden 21 yaşındaki Gülistan Doku soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş'ın ABD'deki ilk duruşması görüldü. Turuncu elbise iken duruşmaya çıkan Altaş, yargılandığı mahkemenin dava yargıcı duruşmayı 21 Temmuz'a erteledi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Gülistan soruşturmasının firarisi hakim karşısına çıktı
  • ABONE OL

Munzur üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında, ABD'den iadesi istenen Altaş'ın oturum hakkının iptali ve sınır dışı edilmesi için ilk duruşması çevrim içi olarak gerçekleşti. Yargıç Adam Panopoulos, Altaş'ın avukatının davaya yeni müdahil olduğunu belirterek konuya hazırlanmak için ek süre istemesi üzerine erteleme kararı verdi.

Tutuklu yargılanan Altaş'ın da turuncu mahkum elbisesiyle hazır bulunduğu duruşma Panopoulos tarafından 21 Temmuz'a ertelendi. Panopoulos ayrıca, bugünkü davanın normalde, Altaş'ın daha önce yaptığı sığınma başvurusu ile ilgili bir "bireysel duruşma" için kararlaştırıldığını belirterek, "İster değiştirilmiş bir başvuru olsun, ister başka bir yasal koruma talebi olsun, bunların hepsinin 17 Temmuz 2026 tarihine kadar dosyalanmış olması gerekiyor." ifadelerine yer verdi. Interpol nezdinde işlemler başlatılarak, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Altaş ABD güvenlik makamları tarafından 22 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı.

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında ABD'de bulunan firari şüpheli Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin süreç, Adalet Bakanlığınca başlatılmıştı. Gülistan Doku cinayeti kapsamında, eski vali Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkan Sonel, koruma Şükrü Eroğlu ile genç kızın eski sevgilisi Zeinal Abarakov'un da atalarında olduğu 13 kişi tutuklandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#GÜLİSTAN DOKU

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Gülistan soruşturmasının firarisi hakim karşısına çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA