Gülistan'ın annesi Bedriye Doku:“Her bayram çıkıp gelmesini bekledim”

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşayan Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 yılında ortadan kayboldu. Önce intihar denilen Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü öğrencisi Gülistan'ın aradan geçen 6 yıldan sonra organize bir şekilde cinayete kurban gittiği belirlendi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmalarda, eski vali Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Gülistan'ın bedeninin nerede olduğuna yönelik bir iz aranırken, Doku ailesi bir bayrama daha kızlarından ayrı girmenin acısını yaşıyor.

"BİR MEZARI OLSUN, BAYRAMDA DUA EDEYİM"

Gülistan Doku'dan ayrı 12'inci bayramı giren anne Bedriye Doku, SABAH'a konuştu. Kızının cansız bedeninin halen nerede olduğuna yönelik bir haber olmadığını anımsatan acılı anne Bedriye Doku, "Gülistan'ı 6 yıl önce ailesinden kopardılar. Her bayram Gülistan'ın çıkıp gelmesini bekledim. İyi bir haber beklerken, bu bayram öncesi kızımın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Bayramları bize zehir edenler en ağır şekilde cezalandırılsın. Vali bana 'kızını sana vereceğim' diyordu, kızımın ölümünden, oğlu, kendisi ve çevresindekiler çıktı. Gülistan'ın bir mezarı yok ki; gidip dua edelim. 12 Bayramdır kızımdan ayrı yaşıyorum. Kızım bulunsun, bayramlarda da dua edeceğim bir mezarı olsun. Devlet büyüklerimden tek isteğim budur" ifadelerini kullandı.