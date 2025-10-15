Gülizar Bingöl cinayeti 10 yıl sonra çözüldü

Diyarbakır'da 9 Ağustos 2015'te Çermik ilçesi Petekkaya köyündeki Alacakaya Mermer Ocağı'nda mağarada cesedi bulunan Gülizar Bingöl (27) cinayeti, 10 yıl sonra JASAT ekiplerinin çalışmalarıyla çözüldü. Bingöl'ün akrabası Mehmet Biroğlu, HTS ve DNA analizleri sonucu tespit edilip tutuklandı.Diğer taraftan, Balıkesir'in Gönen Çayı'nda 3 Nisan 2007'de battaniyeye sarılı halde bulunan erkek cesedi Rafet Alkan davasında da JASAT 6 aylık araştırmayla faili belirledi; bir kişi ev hapsi ve elektronik kelepçe ile cezalandırıldı, diğer 5 kişi serbest bırakıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, JASAT'ın yıllar önce işlenen cinayetleri çözme başarısını sosyal medyadan duyurdu ve ekipleri tebrik etti.