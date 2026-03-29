Güller diyarı sanatla kucaklaştı

SOMUT olmayan kültürel miras taşıyıcılarına ve sanatseverlere ev sahipliği yapan, yaşayan mirasımızın parçası geleneksel el sanatlarımızı desteklemeyi, sanatları ve sanatçıları tanıtmayı ve bu eşsiz mirası gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan "Isparta Yaşayan Miras Şöleni" başladı. Zengin sanatsal ve kültürel birikimiyle Yaşayan Miras Şöleni'ne ikinci defa ev sahipliği yapan Isparta'da; geleneksel el sanatlarının usta temsilcileri, Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde kendileri için hazırlanan stantlarda eserlerini tanıtıyor. Festival kapsamında minik ziyaretçiler de geleneksel çocuk oyunlarıyla tanıştırılıyor.