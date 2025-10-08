Güller ve Günahlar ne zaman başlıyor, hangi gün? Kanal D yeni dizisi Güller ve Günahlar konusu ve oyuncuları

Kanal D, ekranlarında yeni bir diziyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor: Güller ve Günahlar. Dizinin ilk bölümü bu hafta izleyicisi ile buluşacak. Başrolleri Cemre Baysel (Zeynep) ve Murat Yıldırım (Serhat) paylaşıyor. İşte, Güller ve Günahlar dizisi konusu, oyuncuları ve yayın günü: