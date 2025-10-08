Haberler Yaşam Haberleri Güller ve Günahlar ne zaman başlıyor, hangi gün? Kanal D yeni dizisi Güller ve Günahlar konusu ve oyuncuları
Giriş Tarihi: 8.10.2025 15:06

Güller ve Günahlar ne zaman başlıyor, hangi gün? Kanal D yeni dizisi Güller ve Günahlar konusu ve oyuncuları

Kanal D’nin yeni dizisi Güller ve Günahlar ne zaman başlıyor belli oldu. Dizide “ZeySer” adıyla anılan başrol ikilisi Murat Yıldırım ile Cemre Baysel, izleyiciyle buluşacak. Zeynep ve Serhat karakterleri arasında yeşerecek aşkın yanı sıra güçlü aile sırları ve dram da dizinin temalarını oluşturacak. İşte, Güller ve Günahlar dizisi konusu ve oyuncuları:

Güller ve Günahlar ne zaman başlıyor, hangi gün? Kanal D yeni dizisi Güller ve Günahlar konusu ve oyuncuları

Kanal D, ekranlarında yeni bir diziyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor: Güller ve Günahlar. Dizinin ilk bölümü bu hafta izleyicisi ile buluşacak. Başrolleri Cemre Baysel (Zeynep) ve Murat Yıldırım (Serhat) paylaşıyor. İşte, Güller ve Günahlar dizisi konusu, oyuncuları ve yayın günü:

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kanal D'nin yeni dizisi Güller ve Günahlar dizisi 11 Ekim Cumartesi günü izleyicisi ile buluşacak. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrollerinde yer aldığı yapımın yönetmen koltuğunda Deniz Can Çelik oturuyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR KONUSU

Dizide dürüst ve sevgi dolu Serhat ile cesur, dobra Zeynep'in yolları kesişiyor. Bu karşılaşma, ikisini de geri dönüşü olmayan bir yola sürüklüyor. Kaderin oyunları, yaralı kalplerin yeniden buluşması ve imkânsız görünen aşk hikâyesi dizinin merkezinde yer alıyor.

Serhat'ın hayatı, eşi Berrak'ın yıllardır sakladığı büyük bir sırrı öğrenmesiyle alt üst oluyor ve yolunun Zeynep'le kesişmesiyle de ikili kendilerini aynı fırtınanın içinde sürüklenirken buluyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR OYUNCULARI

Murat Yıldırım, Cemre Baysel'e Oya Unustası, Gülenay Kalkan, Serdar Orçin, Emel Çölgecen, Ahmet Saraçoğlu, Aleyna Solaker, Kaan Çakır, Serdar Özer, Gizem Sevim, Neslihan Arslan, Emre Özcan, Merve Su Bengi ve Mina Akdin gibi isimler eşlik ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Güller ve Günahlar ne zaman başlıyor, hangi gün? Kanal D yeni dizisi Güller ve Günahlar konusu ve oyuncuları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz