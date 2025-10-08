Güller ve Günahlar ne zaman başlıyor, hangi gün? Kanal D yeni dizisi Güller ve Günahlar konusu ve oyuncuları

Kanal D, ekranlarında yeni bir diziyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor: Güller ve Günahlar. Dizinin ilk bölümü bu hafta izleyicisi ile buluşacak. Başrolleri Cemre Baysel (Zeynep) ve Murat Yıldırım (Serhat) paylaşıyor. İşte, Güller ve Günahlar dizisi konusu, oyuncuları ve yayın günü:
Kanal D'nin yeni dizisi Güller ve Günahlar dizisi 11 Ekim Cumartesi günü izleyicisi ile buluşacak. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrollerinde yer aldığı yapımın yönetmen koltuğunda Deniz Can Çelik oturuyor.
Serhat'ın hayatı, eşi Berrak'ın yıllardır sakladığı büyük bir sırrı öğrenmesiyle alt üst oluyor ve yolunun Zeynep'le kesişmesiyle de ikili kendilerini aynı fırtınanın içinde sürüklenirken buluyor.
Murat Yıldırım, Cemre Baysel'e Oya Unustası, Gülenay Kalkan, Serdar Orçin, Emel Çölgecen, Ahmet Saraçoğlu, Aleyna Solaker, Kaan Çakır, Serdar Özer, Gizem Sevim, Neslihan Arslan, Emre Özcan, Merve Su Bengi ve Mina Akdin gibi isimler eşlik ediyor.