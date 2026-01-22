Güllü soruşturmasında yeni gelişme: Kızı Tuğyan’ın sevgilisi de gözaltında

Arabesk müziğinin güçlü ismi Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Güllü'nün annesini öldürmekten tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisi gözaltına alındı.Yalova'da 6. kattaki evinin terasından düşüp hayatını kaybeden şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte yeni bir gelişme yaşandı. Annesini öldürmek suçlamasıyla tutuklu Tuğyan Ülkem Gülter dosyasında Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisi Kervan Eminoğlu 'cinayeti azmettirmek' suçlamasıyla gözaltına alındı.Olayın ilk anından beri konuyu yakından takip eden SABAH, yapmış olduğu özel haberleri ile Tuğyan'ın annesi ile yaşadığı her tartışmayı gizlice kaydettiğini ve kayıtları sevgilisi Kervan Eminoğlu'na ilettiğini kamuoyuna duyurmuştu. Güllü'nün ölümüyle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda düşüşün kendiliğinden olmadığı dış kuvvet ve temas bulunduğu belirtilmişti. Şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.