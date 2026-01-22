Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten Kervan için çarpıcı sözler: Beni görünce gözlerini kaçırdı!

BENİ GÖRÜNCE GÖZLERİNİ KAÇIRDI

Kervan E'nin gözaltı haberini dün aldığını, bugün de süreci takip etmek için Yalova'ya geldiğini belirten Gülter, şöyle konuştu: "Sizlerle birlikte aldım haberi. Sabah da buraya geldim. Gözlerini kaçırdı, ben baktım. Tutuklanmasını bekliyordum açıkçası ama savcılık makamı bu kararı verdiyse bir bildiği vardır. Bir sebepten dolayı vermiştir. Savcılık makamı gerçekten bilinmeyen tarafta iğneyle bazı şeyleri bulmaya çalışıyor, buluyor. Gerçekten yoğun derecede 'gece gündüz' demeden çalışıyorlar. En doğru kararları zaten onlar verecektir. Önce Allah'ın yargısı, sonra Türk yargısına güveniyorum."