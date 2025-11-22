Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme: Kızı Tuğyan ve arkadaşı kan örneği verdi!

"KENDİMİZDEN EMİNİZ"

Tuğyan Ülkem Gülter, "Madde kullandığımızı söylüyorlardı. Gerekli yerlere işlemlerimizi yaptırdık ve sonuçları bekliyoruz. Kendi rızamızla geldik ve kendimizden eminiz. Sonuçlarımız çıktığında avukatlarımız paylaşacaktır" dedi. Sultan Nur Ulu, herhangi bir açıklamada bulunmazken; avukatları Rahmi Çelik, herhangi bir gözaltı işleminin olmadığını belirtti.