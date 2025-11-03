Haberler Yaşam Haberleri Güllü'nün ölümüne ilişkin yeni gelişme: Kriminal rapor ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 3.11.2025 23:30 Son Güncelleme: 3.11.2025 23:32

Güllü'nün ölümüne ilişkin yeni gelişme: Kriminal rapor ortaya çıktı!

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde sanatçı Güllü’nün 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma çerçevesinde zeminle ilgili hazırlanan kriminal rapor ortaya çıktı. Raporda numunelerde kayganlık sağlayıcı herhangi bir maddeye rastlanmadığı bildirildi.

İHA Yaşam
Güllü’nün ölümüne ilişkin yeni gelişme: Kriminal rapor ortaya çıktı!

26 Eylül tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. "Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

KRİMİNAL RAPOR ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma çerçevesinde Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün Güllü'nün düştüğü zeminle ilgili hazırladığı rapor ortaya çıktı. Yapılan kimyasal analizde alınan iki örnekte de kayganlık sağlayıcı herhangi bir maddeye rastlanmadığı bildirildi.

Öte yandan ev içi kameralarının incelenmesi için TÜBİTAK'a gönderildiği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Güllü'nün ölümüne ilişkin yeni gelişme: Kriminal rapor ortaya çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz