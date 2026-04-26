Haberler Yaşam Haberleri Gülüp eğlenirken az daha canından oluyordu: 3. Kattan alt katın terasına düştü! Her şey saniyeler içinde oldu
Giriş Tarihi: 26.04.2026 16:41

Tekirdağın Çorlu ilçesinde kafeteryanın 3’üncü katında sandalyede otururken dengesini kaybedip, açık bırakılan camdan 2’nci kat terasa düşen S.D. (25) adlı kadın, yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kazımiye Mahallesi, Omurtak Caddesi'ndeki bir kafeteryada meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte kafeteryanın 3'üncü katında pencere kenarındaki masada sohbet eden S.D. adlı kadın, sandalyede dengesini kaybedip, açık olan camdan ikinci katın terasına düştü. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALI GENÇ KADIN TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralı S.D., sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası itfaiyenin yardımıyla bulunduğu yerden indirilerek Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan S.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. İşletmede inceleme yapan polis ekipleri, camların açık halde bırakıldığını ve hiçbir önlem alınmadığını belirledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
