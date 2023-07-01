Haberler Yaşam Haberleri Gumball Karakterleri - Gumball Karakterlerinin İsimleri ve Özellikleri
Giriş Tarihi: 1.7.2023 10:43 Son Güncelleme: 1.7.2023 10:43

Gumball Karakterleri - Gumball Karakterlerinin İsimleri ve Özellikleri

Gumball karakterleri içinde en bilinenleri, Darwin Watterson ve tabii ki Gumball'dır. Şirin Gumball karakterlerinin isimleri, bu çizgi dizinin hayranı olanlar tarafından merak edilir. Gumball karakter özellikleri arasında en önemlisi, insanımsı hayvanlar olmalarıdır. Watterson'ların günlük hayatlarının anlatıldığı çizgi dizide, sevimli birçok karakter yer alır. Peki Watterson'lar kimdir?

Gumball Karakterleri - Gumball Karakterlerinin İsimleri ve Özellikleri

Gumball karakterleri, Wattersonlar ve onların akrabalarından oluşur. Gumball karakterlerinin isimleri arasında başlıcaları, Joanna, Frankie, Louie, Darwin ve Anais'tir. Gumball karakter özellikleri incelendiğinde, hepsinin akraba olan ve aynı çevrede yaşayan insanımsı hayvanlar olduğu görülür. Bunların insanlaştırılması nedeniyle, karakterler son derece şirindir ve çocuklara yöneliktir. İşte Gumball'daki karakterler ile ilgili detaylar…

Gumball Karakterleri Kimdir?

Dünyada "The Amazing World of Gumball" adıyla bilinen Gumball çizgi dizisi, ilk olarak 2011 yılında Cartoon Network'te yayınlanmıştır. İngiltere ve ABD ortak yapımı olan çizgi dizide insanımsı hayvanlar olan Watterson'ların ve onların akrabalarının başından geçen olaylar anlatılır. Dizinin en önemli iki karakteri ise insana benzeyen mavi bir kedi olan Gumball Watterson ile turuncu bir balık olan Darwin Watterson'dır. Gumball'daki diğer önemli karakterler ise şu şekildedir:

Darwin Watterson: Aileye sevimli ve turuncu küçük bir balık olarak giren Darwin, önceden sadece evcil bir hayvandır. Ancak büyüdükten sonra ailenin bir parçası olmuştur.

Gumball Watterson: Çizgi dizinin en önemli karakteridir. 12 yaşında mavi bir insanımsı kedidir. Darwin ile sıkı bir dostluğu vardır. En büyük aşkı ise okul arkadaşı Penny Fitzgerald'dır.

Anais Watterson: Küçük bir kız olan Anais, Gumball'un kardeşidir. Kendisi 4 yaşındadır ve bir tavşandır.

Nicole Watterson: Gumball ile Anais'in annesidir ve o da bir kedidir. Son derece çalışkan, sorumluluk sahibi ve güçlü bir karakterdir. Kendisi Gökkuşağı Şirketi'nde çalışır ve mavi bir kedi anne ile köpek bir babadan dünyaya gelmiştir.

Richard Watterson: Gumball ile Anais'in babası ve Nicole'ün eşidir. Tembelliği ile bilinir, çünkü bütün gün evde oturur. Yaptığı tek aktivite televizyon izlemektir. Sadece Watterson'ların değil, kasabada yaşayanlar arasındaki en tembel kişidir. Bir dönem pizza kuryesi olmuş, ancak müşterilerin pizzasını yediği için işten kovulmuştur.

Frankie Watterson: Richard'ın yıllar sonra ortaya çıkan kayıp babasıdır. Pembe ve beyaz renkli gömleği ile bilinen bir sıçandır.

Joanna / Jojo Watterson: Richard'ın annesidir ve onun tembel olmasında büyük payı vardır. Oğlunu aşırı düşünen Joanna, Richard'a karşı oldukça korumacı davranır ve bundan dolayı hiçbir işte çalışmasına sıcak bakmaması ile dikkat çeker.

Louie: Bir faredir ve Watterson'ların babası Richard ondan nefret eder. Buna rağmen annesi Jojo, Louie ile evlenmiştir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Fatih Portakal'dan Sözcü TV'ye veda: Bana müsaade...
İBB'nin Sultan 2. Abdülhamid hazımsızlığı! Hamidiye suyun adını değiştirdiler
Havalimanında korkunç olay! Yürüyen banda kapıldı, bacağı kesildi!
Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz hayatını kaybetti!
Özel Harekât Kurtoğlu Paşa’ya emanet
‘Size kolay gelsin ben çekiliyorum’
SON DAKİKA: İzmir'de feci kaza! 4 ölü 21 yaralı! 5 kişinin durumu ağır!
Ayasofya Camisi önünde provakasyon yapmıştı! Bir daha ülkemize giremeyecek…
Terliksi hayvan
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Gumball Karakterleri - Gumball Karakterlerinin İsimleri ve Özellikleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA