Gümrük muhafızları kaçakçılığa geçit vermiyor

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, hızlı ve yasal ticaretin kesintisiz sürmesi için sınır kapılarındaki kontrollerde kaçakçılığa geçit vermiyor. SABAH, Türkiye'nin en büyük kara ve demiryolu sınır kapısı olan Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki geçişleri ve kontrolleri inceledi.Yurda geçiş yapmak ya da yurttan çıkış yapmak isteyen herhangi bir araç, sınır kapısına geldiğinde ilk olarak Plaka Tanıma Sistemi'ne kaydediliyor. Görevli memurlar aracın dış aksamlarını ve şoför kabinini fiziki olarak kontrol ediyor. X-RAY taramasıyla araçlar derinlemesine kontrol ediliyor. CCTV gözetleme merkezinde araçların her hareketi kayıt altına alınıyor. Veriler arşivleniyor.Ekipler; 2024 yılının ilk 10 ayında, 18,5 milyar Türk lirası değerinde 17,2 ton uyuşturucu, 19,4 milyar Türk lirası değerinde ise kaçak ticari eşya olmak üzere toplamda 37 milyar 974 milyon lira değerinde kaçak unsur ele geçirdi. Bu alandaki yakalama oranı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 356 oranında arttığı öğrenildi.