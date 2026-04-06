Gümrüklerde 2.4 ton uyuşturucu madde yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri, uzman personeli, ileri teknoloji sistemleri ve geliştirilmiş analiz yöntemleriyle yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını 2026 yılında da ülke genelinde aralıksız sürdürüyor. Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri tarafından mart ayında gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 550 farklı olayda toplam 4 milyar 878 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 2,4 ton uyuşturucu madde, 121 bin 504 adet makine aksamı, 632 bin 520 adet elektrik-elektronik eşya ile 256 bin 397 adet tıbbi malzeme başta olmak üzere, akaryakıttan tekstil ürünlerine, tarihi eserlerden çeşitli kaçak eşyalara kadar geniş bir yelpazede ürün ele geçirildi.

