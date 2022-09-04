Gümüldür Kamp Alanları - En İyi, Denize Sıfır Gümüldür Çadır Kamp Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler

Tatil denildiğinde akla en çok gelen bölgelerden biri de Ege Bölgesidir. Doğası, denizi ve tarihi ile her doğa severin gezip görmek isteyeceği yerleri bulunmaktadır. Siz de hem tatil yapmak hem de dinlenmek istiyorsanız Gümüldür çadır kamp alanlarını tercih edebilirsiniz. İzmir'in Menderes ilçesine bağlı bir deniz kıyısı sakin bir yer olan Gümüldür kamp alanları nerede? İşte Gümüldür kamp yerleri listesi!
ABONE OL
Doğanın koynunda yapılan tatiller hem daha dinlendirici hem de daha keyifli hale gelebilmektedir. Keşfedilmemiş tatil yerleri özellikle çadır tatili sevenler için vazgeçilmez olacaktır. Gümüldür kamp alanları da size çadır kurmanın eşsiz keyfini yaşatacak hem deniz hem de ormanın tadını çıkaracağınız alanlar sağlayacak alanlardır. Gümüldür kamp yerleri detayları ve Gümüldür çadır kamp alanları hakkında bilgi sahibi olabilmeniz için hazırladığımız yazımız ve çadır kamp alanları için işte detaylar…
Gümüldür Çadır Kamp Alanları
Tarihi kalıntıları, egzotik havası ve denizinin güzelliği ile İzmir'in Menderes ilçesinde bulunan Gümüldür herkes tarafından bilinen bir yer değildir. Ülkemizin doğal güzelliklerinden nasibini almış bir ormana sahip bir alan olan Gümüldür özellikle çadır kampı severler için vazgeçilmez olacak bir yer. Gümüldür kamp yerleri listesi aşağıdaki gibidir;
Hipo Kamp Alanı: Gümüldür de bulunan kamp alanlarından biri olan Hipo Camp ücretli bir kamp alanıdır. Kendi çadırınızla gidip çadır kurabileceğiniz gibi isterseniz bungalov ev de kiralayabilirsiniz. Menderes merkez ile 37 km uzaklıkta bulunan bir kamp alanıdır.
Kalemlik Orman Kamp Alanı: Ücretli kamp alanlarından diğeri de kalemlik orman kamp alanıdır. Günü birlik piknik ya da gezi amacı ile de gidebileceğiniz, çadır kurmak istemezseniz bungalov kiralayabileceğiniz bir kamp alanıdır. Menderes merkeze uzaklığı 43 km'dir.
Gümüldür Orman Kampı Kamp Alanı: Hem çadır kamp alanı hem de karavan ile gidilebilecek ücretli kamp alanlarından bir diğeri de Gümüldür kamp alanıdır. Menderes ilçe merkezine 33 km uzaklıktadır.
Çınar Camping Kamp Alanı: Şehir içinde kamp yapma imkanı sunan bir kamp alanıdır. Gümüldür sahilde bulunan Çınar camping size şehir içinde kamp deneyimi yaşatacak ücretli bir kamp alanıdır. Menderes ilçe merkezine uzaklığı 33 km'dir.
Olcay Kamp Alanı: Gümüldür de bulunan bir diğer ücretli kamp alanı Olcay kamp alanıdır. Sadece çadır ile konaklama imkanı sunan bir kamp alanıdır. Menderes ilçe merkezine uzaklığı 35 km'dir.