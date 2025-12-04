GÜMÜŞ FİYATLARI | Altından fazla kazandıran gümüş düşüşe geçti! Gram gümüş ne kadar? İşte son durum

Özellikle Altın/Gümüş rasyosunda 80 seviyesinin üzerine ataklar bekliyoruz ama gelecek yıl 67 seviyesine kadar gerilediğini görebiliriz. Bu gümüşü pozitif destekleyecektir. Kasım ayında 45.5 dolara kadar gerileyen bir gümüş vardı. Bu seviyeleri değerlendiren yatırımcı doğru bir karar verdi.

Gümüş 2020 yılında 2.5 TL'ydi. Ons gümüş ise 12 dolar seviyesindeydi. Bugün gümüş 74 TL, ons ise 54 dolar seviyesinde. Son 5 yılın haritası bu şekilde. Gümüş almak isteyenler bu haritaya bakarak karar verebilirler."