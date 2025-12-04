GÜMÜŞ FİYATLARI | Altından fazla kazandıran gümüş düşüşe geçti! Gram gümüş ne kadar? İşte son durum

Altın ve gümüş başta olmak üzere emtia fiyatları yatırımcıların kâr realizasyonu yapması ve gelecek hafta gerçekleşecek ABD Merkez Bankası toplantısı öncesinde temkinli pozisyon almasıyla yönünü aşağı çevirdi. Son 1 ayda yüzde 250 yükselişle 59 dolara dayanan ons gümüş fiyatı, tarihi rekorun ardından düşüşe geçti. Gram gümüş ise 80 TL'yi aşan tarihi zirvenin ardından 70 TL'li rakamlara düştü. İşte gümüş fiyatlarında son durum...
GÜMÜŞ ZİRVE SONRASI DENGE ARAYIŞINDA
Gümüş fiyatları Pazartesi günü 58,84 dolar ile tarihi zirvesine ulaşmasının ardından denge arayışını sürdürüyor. 57,54 dolara kadar çekilen ons gümüş, yeni günde 57,90 dolardan fiyatlanmaya devam ediyor.
1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?
Son 1 haftada 10 TL birden yükselerek 80.5311 TL ile tarihi bir rekora imza atan gram gümüş ise 78,46 TL'den fiyatlanıyor.
GÜMÜŞ İÇİN KRİTİK SEVİYELER
Yükseliş trendini genel olarak devam ettiren gümüş, 57,54 dolarlık dip seviyenin ardından zirveye doğru baskısını sürdürüyor. Ons gümüş için aşağıda 53,80 54,00 dolar seviyeleri öne çıkarken, 57.70 bölgesi destek konumunda. Yukarıda ise 58.58 direncinin ardından 59.60 bölgesi bir sonraki direnç olarak öne çıkıyor.
2026 YİNE GÜMÜŞ YILI OLACAK
Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında gümüş fiyatlarına ilişkin beklentisini açıkladı. İslam Memiş, "Gümüş fiyatı Ekim ayında gördüğü 74 TL'lik tarihi rekoru bir ay sonra yeniden kırdı. Gümüş şuanda 73,97 TL, ons tarafı ise 54 dolar seviyesinde. Gümüş neden bu kadar yükseldi? Altın/Gümüş rasyosu tekrar 77 seviyesine gerileyince, haliyle gümüş altına kıyasla daha fazla kazandırdı. 2026'nın şampiyonu yine gümüş olacak.
Özellikle Altın/Gümüş rasyosunda 80 seviyesinin üzerine ataklar bekliyoruz ama gelecek yıl 67 seviyesine kadar gerilediğini görebiliriz. Bu gümüşü pozitif destekleyecektir. Kasım ayında 45.5 dolara kadar gerileyen bir gümüş vardı. Bu seviyeleri değerlendiren yatırımcı doğru bir karar verdi.
Gümüş 2020 yılında 2.5 TL'ydi. Ons gümüş ise 12 dolar seviyesindeydi. Bugün gümüş 74 TL, ons ise 54 dolar seviyesinde. Son 5 yılın haritası bu şekilde. Gümüş almak isteyenler bu haritaya bakarak karar verebilirler."