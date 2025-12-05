GÜMÜŞ FİYATLARI | Beyaz metal rotayı zirveye çevirdi... Gümüş gram fiyatı bugün ne kadar?

YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

2 Ocak'ta 32 lira olan gram gümüş 80.2333 TL'ye yükselerek tarihi rekora imza attı. 11 ayda yüzde 100 artışla iki kat yükselen gümüş için uzmanlar 80 TL üzerinde kalıcılık sağlanırsa yükseliş ivmesi hızlanmasını bekliyor. Gümüş/TL için 80 – 100 TL bandı direnç, 65– 75 TL aralığı ise destek konumunda bulunuyor.

Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Gümüş altına kıyasla daha fazla kazandırdı. 2026'nın şampiyonu yine gümüş olacak. 2026 yılında gümüşün gram fiyatında 120 lira, ons fiyatında da 75 dolar seviyesini söyleyebilirim." diyerek yükselişe işaret ediyor.