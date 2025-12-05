Haberler Yaşam Haberleri GÜMÜŞ FİYATLARI | Beyaz metal rotayı zirveye çevirdi... Gümüş gram fiyatı bugün ne kadar?
GÜMÜŞ FİYATLARI | Beyaz metal rotayı zirveye çevirdi... Gümüş gram fiyatı bugün ne kadar?

Yıl başından bu yana yüzde 100 kâr ettiren beyaz metal gümüş, dünkü yaşadığı düşüşü tersine çevirdi. Ons gümüş yeniden 58 doları zorlarken, gümüş gram fiyatı ise rekor seviye olan 80 TL sınırında. Peki gümüş gram fiyatı bugün ne kadar? Beyaz metal yeni güne nasıl başladı? İşte 5 Aralık piyasalarda son durum..

ABD Merkez Bankası toplantısı öncesinde temkinli pozisyon almasıyla yönünü aşağı çeviren gümüş, yeniden rotayı zirveye çevirdi. Son bir ayda yüzde 25, 11 ayda ise yüzde 100 kazandıran gümüş, yeniden rekor seviyeleri zorlamaya başladı.

GÜMÜŞ ALTINDAN DAHA POZİTİF

Hafta başında 58,84 dolar ile tarihi zirvesine ulaşan gümüş, dünkü işlemlerde 57,54 dolara kadar geri çekilmişti. Kürsel piyasalarda ons gümüş fiyatları gelen alımlar ile toparlanarak altından pozitif ayrıştı. Yeni günde 58 dolara yakın fiyatlanan beyaz metal, saat 08.30 itibarıyla 57.91 dolardan işlem görüyor.

GRAM GÜMÜŞE DOLAR DESTEĞİ

Güçlü dolar ve ons tarafında yaşanan yükselişten destek alan gram gümüş ise 80 TL'yi zorluyor. Gümüşün gram fiyatı anlık olarak 79.362 TL'den işlem görüyor.

YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

2 Ocak'ta 32 lira olan gram gümüş 80.2333 TL'ye yükselerek tarihi rekora imza attı. 11 ayda yüzde 100 artışla iki kat yükselen gümüş için uzmanlar 80 TL üzerinde kalıcılık sağlanırsa yükseliş ivmesi hızlanmasını bekliyor. Gümüş/TL için 80 – 100 TL bandı direnç, 65– 75 TL aralığı ise destek konumunda bulunuyor.

Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Gümüş altına kıyasla daha fazla kazandırdı. 2026'nın şampiyonu yine gümüş olacak. 2026 yılında gümüşün gram fiyatında 120 lira, ons fiyatında da 75 dolar seviyesini söyleyebilirim." diyerek yükselişe işaret ediyor.

