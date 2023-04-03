Gümüş Nasıl Parlatılır? Evde Kararmış Gümüş Yüzük, Kolye, Küpe Parlatma Yöntemleri

Gümüş nasıl parlatılır sorusu, çok kişinin yaptığı bir araştırmadır. Kararmış gümüş yüzük nasıl parlatılır kapsamında bir araştırma içine de girilebilir. Evde gümüş parlatma nasıl yapılır araştırması ile bahse konu uygulamanın son derece pratik olduğunu göreceksiniz. Kararan gümüş kolye nasıl parlatılır araştırması ile gümüş kolyelerinizi parlatabilirsiniz. Diş macunu ve Ketçap gümüşü parlatır mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Gümüş Nasıl Parlatılır?

Günümüzde gümüşten yapılmış çok sayıda takı vardır. Bu takılar zaman içerisinde karararak nahoş bir görünüm ortaya koyabilir. Söz konusu takıları parlatmak için gümüş satan işletmelere başvurabilirsiniz. Gümüş takılar evde uygulayacağınız pratik yöntemler ile de parlatılabilir.

Gümüş, parlak özelliği nedeniyle tercih edilen bir takı türüdür. Gümüşten yapılan yüzükler ve kolyeler revaçta olup yaygın bir kesim tarafından kullanılır. Bu tür takıların kararması da kullanıcıyı rahatsız eder.

Evde Gümüş Parlatma Nasıl Yapılır?

Gümüşün parlatılması için kimyasal maddelerin kullanılmasına gerek yoktur. Evde gümüş parlatmak için kullanılacak çok sayıda yöntem vardır. Doğal yöntemler gümüşün parlatılması için fazlasıyla yeterli olacaktır. Bunlardan ilki karbonatlı yarışım ile gümüşün parlatılmasıdır. Yeterli miktarda karbonatın içine birkaç damla limon damlatıp macun kıvamına getirin. Bu karışım ile nazik şekilde takılarınızı ovun. Yapılan işlemden sonra takılarınızı yıkadığınızda gümüşün eski parlak görünümünü aldığını göreceksiniz.

Diş Macunu ve Ketçap Gümüşü Parlatır Mı?

Diş macunu ve ketçap da gümüşü parlatan ürünlerdir. Diş macununu ile gümüşü fırçalayıp duruladığınızda gümüşün parladığını göreceksiniz. Gümüş takılarınızı ketçap ile de parlatabilirsiniz. Gümüş takılara yeterli miktarda ketçap içinde 10-15 dakika bekletin. Sonrasında ılık su ile gümüşü yıkadığınızda gümüş eski parlaklığına kavuşacaktır. Bu yöntemleri gümüş takılarınız karardıkça uygulamaya devam edebilirsiniz.