Gümüşhane Üniversitesi ve JAK Timi’nden Çığ ve Afet eğitimi

Zigana Turizm Merkezi'nde düzenlenen eğitimde, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, 28 öğrenci ve 4 öğretmene teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Eğitimde, çığ düşmesi durumunda hareket tarzı, donma durumunda yapılması gereken ilk yardım teknikleri ve yaralanma halinde bölgeden tahliye yöntemleri anlatıldı. Ayrıca, soğuk hava koşullarında giyim ve hareket tarzı hakkında bilgi verildi ve afet müdahale malzemeleri tanıtıldı. Katılımcılara, çığ ve benzeri afet durumlarında doğru adımların atılması ve hayatta kalma becerilerinin kazandırılması amaçlandı.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sevil Cengiz, eğitimle ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu: "Çığ eğitimi için Jandarma Arama Kurtarma Ekibi'nden yardım aldık. Yılda bir kez düzenlenen bu eğitimler, öğrencilerimize acil durumlar ve afetlerde nasıl davranmaları gerektiğini öğretmek için çok önemli. Yazın hayatta kalma eğitimleri de alıyoruz. Bu eğitimler, öğrencilerimizi mezun ettikten sonra afet ve arama-kurtarma kadrolarında görev alacakları için büyük bir değer taşıyor." Cengiz, ayrıca çığ eğitimi sırasında öğrencilere çığdan korunma yöntemleri, çığ düşmesi durumunda yapılması gerekenler ve arama kurtarma süreçlerine dair bilgiler verildiğini belirtti. Zigana Dağı'nda geçmişte yaşanan çığ felaketinde 11 kişinin hayatını kaybetmesi, eğitimin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Gümüşhane Üniversitesi Acil Yardım ve Afet yönetimi bölümü öğrencilerinden Ahmet Halim Yalçın da yapılan eğitim hakkında, "Hayatımda ilk defa böyle bir eğitim aldım. Jandarma Arama Kurtarma Timi ve kendi bölümümüzün öğretim üyeleri aracılığıyla Çığ durumlarında neler yapılabileceğini öğrendik" diye konuştu. Öğrencilerden Büşra Ateş ise, "Çok güzel bir eğitim oldu, bizim için çok eğiticiydi. Çığda nasıl yürüyeceğimizi aslında bilmediğimizi anladım. Eğitim sayesinde çığda neler yapabileceğimizi, nasıl yürüyeceğimizi ve arama kurtarma çalışmalarını öğrendik" dedi.